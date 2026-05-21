Salim Malla, miembro de la flotilla retenido por el gobierno israelí a finales de abril, estará este viernes en Grado
El acto se celebra a partir de las 19.30 horas en la Casa de Cultura
Salim Malla, miembro de la Global Sumud Flotilla, estará este viernes en Grado. Participará en un acto en la Casa de Cultura, a las 19.30 horas, con varias intervenciones sobre experiencias en Palestina. Malla, artista e investigador, integrante del colectivo Néxodos, estuvo retenido por el gobierno israelí con más compañeros y compañeras de la flotilla a finales de abril.
En el acto intervendrán Salim Malla y Noemí Martín, concejala del IU del Ayuntamiento de Castrillón y miembro del Comité de solidaridad con la causa árabe. La edil de Grado Lorena Cabo dará la bienvenida a la cita, que moderará Gabriel Menéndez, concejal en el Ayuntamiento de Candamo.
Esta charla-coloquio está organizada por los ayuntamientos de Grado y de Candamo.
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