Salim Malla, miembro de la flotilla retenido por el gobierno israelí a finales de abril, estará este viernes en Grado

Salim Malla, miembro de la Global Sumud Flotilla, estará este viernes en Grado. Participará en un acto en la Casa de Cultura, a las 19.30 horas, con varias intervenciones sobre experiencias en Palestina. Malla, artista e investigador, integrante del colectivo Néxodos, estuvo retenido por el gobierno israelí con más compañeros y compañeras de la flotilla a finales de abril.

En el acto intervendrán Salim Malla y Noemí Martín, concejala del IU del Ayuntamiento de Castrillón y miembro del Comité de solidaridad con la causa árabe. La edil de Grado Lorena Cabo dará la bienvenida a la cita, que moderará Gabriel Menéndez, concejal en el Ayuntamiento de Candamo.

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Esta charla-coloquio está organizada por los ayuntamientos de Grado y de Candamo.