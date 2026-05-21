Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
II Foro del NoroesteDoble homicidio OviedoCampanu AsturiasZapatero imputadoUber AsturiasTiroteo en Almería
instagramlinkedin

Salim Malla, miembro de la flotilla retenido por el gobierno israelí a finales de abril, estará este viernes en Grado

El acto se celebra a partir de las 19.30 horas en la Casa de Cultura

Salim Malla, en una foto en el aeropuerto tras su vuelta a casa.

Salim Malla, en una foto en el aeropuerto tras su vuelta a casa. / A. G.

Paula Tamargo

Paula Tamargo

Grado

Salim Malla, miembro de la Global Sumud Flotilla, estará este viernes en Grado. Participará en un acto en la Casa de Cultura, a las 19.30 horas, con varias intervenciones sobre experiencias en Palestina. Malla, artista e investigador, integrante del colectivo Néxodos, estuvo retenido por el gobierno israelí con más compañeros y compañeras de la flotilla a finales de abril.

En el acto intervendrán Salim Malla y Noemí Martín, concejala del IU del Ayuntamiento de Castrillón y miembro del Comité de solidaridad con la causa árabe. La edil de Grado Lorena Cabo dará la bienvenida a la cita, que moderará Gabriel Menéndez, concejal en el Ayuntamiento de Candamo.

Noticias relacionadas

Esta charla-coloquio está organizada por los ayuntamientos de Grado y de Candamo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents