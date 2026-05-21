La Schola Cantorum de Grado enamora en el Filarmónica: "Fue una actuación muy importante, permanecerá en nuestra memoria"

La Schola Cantorum de Grado enamora siempre y no fue menos en el concierto que ofreció en el marco del programa del pregón de La Balesquida. Actuaron como broche de un acto celebrado en el Filarmónica de Oviedo ante numeroso público, dejando una vez más claro porque triunfan y gustan tanto allá donde van. La agrupación, integrada por mujeres, destaca por su propuesta innovadora, fresca, amena y con una calidad que hace que quienes las escuchan siempre quieran una más.

"Para nosotras fue una actuación muy importante cantar en el teatro Filarmónica, para un acto tan relevante para Oviedo. Es un concierto para permanecer en nuestra memoria. Nuestro director David Colado Coronas siempre hace que disfrutemos en cada concierto", explica Susana Argüelles, de la Schola.

Repertorio

Bajo la batuta de Colado, este pasado 18 de mayo interpretaron 11 temas: Ave María (Caccini - Solista Flauta: Cristina Cañedo Estrada); Hallelujah (Leonard Cohen); Vidalita (Tradicional argentina); Alfonsina y el Mar (Ariel Ramírez / Félix Luna); Castle On a Cloud (Los Miserables - Solista: Alicia Colado Fonte); When You Believe (El Príncipe de Egipto); Yundah (Audrey Snyder - Solista Flauta: Cristina Cañedo Estrada); El Vito (Tradicional española); Can You Hear Me (Bob Chilcott - Leguaje de Signos: Andrea Delgado Álvarez); Sway (Pablo Beltrán Ruiz / Luis Demetrio) y Catalina la O (Tradicional cubana - Solista: Mónica Cadenas Lucas). De propina fue el "Abba Medley". Contaron con la pianista Lisa Tomchuk.

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La Schola Cantorum de Grado puso un broche de oro al acto del pregón de La Balesquida, cita a la que fue invitada a acudir, como lo ha sido para ofrecer su próxima actuación en Avilés, el 6 de junio. Ofrecerán un recital en la iglesia de Sabugo nueva, Santo Tomás de Cantorbery, en este caso invitadas por el coro "Amigos de Miranda".