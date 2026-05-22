Los Aguilanderos de San Xuan de Villapañada, premio Moscón de Oro local de Amigos de Grado
El jurado destaca su trabajo de recuperación etnográfica y de difusión de las tradiciones
La Asociación Amigos de Grado acordó este viernes conceder el Moscón de Oro local 2026 a los Aguilanderos de San Xuan de Villapañada. El colectivo distingue así el trabajo de recuperación etnográfica y de difusión de una de las tradiciones más singulares del concejo.
La decisión fue adoptada durante una reunión celebrada en la Capilla de los Dolores de Grado, según recoge el acta firmada por los asistentes. El jurado destaca especialmente la labor desarrollada desde 2014 para recuperar esta tradición vinculada a la parroquia de Villapañada.
En el acuerdo se subraya además “la difusión de la tradición y patrimonio”, así como el impacto conseguido por los Aguilanderos tanto dentro como fuera del concejo. El texto señala expresamente su capacidad para convertirse en “motor de turismo” y “foco de atracción de visitantes”, además de la repercusión alcanzada en medios de comunicación y redes por “la estética cruda y fascinante de sus personajes tradicionales”.
La Asociación Amigos de Grado también pone el acento en el componente colectivo de la iniciativa, al considerar que los Aguilanderos han servido como elemento de “coordinación comunitaria” para toda la parroquia y el concejo.
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