El IES Ramón Areces vive un viernes muy especial: graduación de bachilleres y estreno de "La bella y la bestia"
J. A. O.
El Instituto de Educación Secundaria (IES) Ramón Areces de Grado vivió este viernes una jornada muy especial con el estreno del musical escolar que realiza todos los años su comunidad educativa y que en esta ocasión se centra en "La bella y la bestia".
Fue un pase celebrado tras la ceremonia de graduación de Bachiller y que no estuvo abierto al público en general. Según indican fuentes del centro, la actuación se repetirá para los escolares de Primaria de los colegios públicos Bernardo Gurdiel y Virgen del Fresno, así como del Colegio Rural Agrupado (CRA) de La Mata, el próximo miércoles.
Las tradicionales funciones de pago con fines solidarios serán el viernes 29, a las 20.00 horas, en el salón de actos del centro educativo, y el 5 de junio, también a las 20.00 horas, pero en ese caso en el auditorio de Grado. Las entradas ya están a la venta.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de dos maletas de cabina más baratas del mercado: ligeras, con cuatro ruedas y volumen ampliable
- El pescador del campanu del Narcea, Miguel Corral, se gastará el premio de 9.000 euros por la donación en vivo del salmón 'en juergas
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para la máquina de café italiano espresso más barata del mercado: por solo 24,99 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de cubiertos de acero inoxidable para camping más barato del mercado: disponible por 4,99 euros
- No tengo amigos. Al último lo maté': la historia violenta de 'Susi', el pistolero de la Sindical, acusado del doble crimen de su hermana y de su cuñado en Oviedo
- Localizan una calavera en el interior de una casa deshabitada de un barrio de Gijón
- Mario Díaz, catedrático de Ingeniería Química que se jubila: 'La universidad es una forma muy interesante y agradable de contribuir a la sociedad
- Un apicultor de Oviedo, un ganadero de leche en Navia y seis más de carne: la lista de los que aspiran a las ayudas de Asturias a la sucesión agraria