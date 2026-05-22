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El IES Ramón Areces vive un viernes muy especial: graduación de bachilleres y estreno de "La bella y la bestia"

Los alumnos que se graduaron ayer. | LNE

Los alumnos que se graduaron ayer. | LNE

J. A. O.

Grado

El Instituto de Educación Secundaria (IES) Ramón Areces de Grado vivió este viernes una jornada muy especial con el estreno del musical escolar que realiza todos los años su comunidad educativa y que en esta ocasión se centra en "La bella y la bestia".

Fue un pase celebrado tras la ceremonia de graduación de Bachiller y que no estuvo abierto al público en general. Según indican fuentes del centro, la actuación se repetirá para los escolares de Primaria de los colegios públicos Bernardo Gurdiel y Virgen del Fresno, así como del Colegio Rural Agrupado (CRA) de La Mata, el próximo miércoles.

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Las tradicionales funciones de pago con fines solidarios serán el viernes 29, a las 20.00 horas, en el salón de actos del centro educativo, y el 5 de junio, también a las 20.00 horas, pero en ese caso en el auditorio de Grado. Las entradas ya están a la venta.

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