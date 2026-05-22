El IES Ramón Areces vive un viernes muy especial: graduación de bachilleres y estreno de "La bella y la bestia"

El Instituto de Educación Secundaria (IES) Ramón Areces de Grado vivió este viernes una jornada muy especial con el estreno del musical escolar que realiza todos los años su comunidad educativa y que en esta ocasión se centra en "La bella y la bestia".

Fue un pase celebrado tras la ceremonia de graduación de Bachiller y que no estuvo abierto al público en general. Según indican fuentes del centro, la actuación se repetirá para los escolares de Primaria de los colegios públicos Bernardo Gurdiel y Virgen del Fresno, así como del Colegio Rural Agrupado (CRA) de La Mata, el próximo miércoles.

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Las tradicionales funciones de pago con fines solidarios serán el viernes 29, a las 20.00 horas, en el salón de actos del centro educativo, y el 5 de junio, también a las 20.00 horas, pero en ese caso en el auditorio de Grado. Las entradas ya están a la venta.