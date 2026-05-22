Todo listo en Grado para la Segunda Flor y el Mercadón de Primavera: guía para no perderse nada del programa festivo de este fin de semana
Las actividades infantiles y la verbena centran la propuesta del sábado, y las citas comerciales con las actuaciones de grupos tradicionales la jornada dominical
Todo listo en Grado para la celebración de la Segunda Flor y el Mercadón de Primavera, el domingo, aunque también este sábado hay actividades para los más pequeños con "Menuda Flor" y verbena con orquesta en la plaza General Ponte. Mientras, la jornada dominical cuenta un programa ininterrumpido desde la mañana hasta la noche, con lo mejor de la huerta y las producciones artesanales agroalimentarias más selectas en las plazas y en el parque de Arriba, además de la música tradicional por el centro de la villa, talleres o visitas guiadas gratuitas, entre otras propuestas.
Lo que sigue es el programa, en detalle, para no perderse nada de todo lo que ofrece la villa moscona este fin de semana.
Programa de la Segunda Flor y Mercadón de Primavera en Grado
- Sábado 23 de Mayo
· De 18.00 a 20.00 horas. ¡Menuda Flor! Juegos Tradicionales en el Parque de Abajo.
· A partir de las 22:00. DJ y Orquesta D’Kris en la Plaza General Ponte.
- Domingo 24 de Mayo:
· De 10.00 a 15.00 horas.
-Mercado Tradicional en las plazas y calles del centro de la villa.
-Mercadón de Primavera y Segunda Flor en el Parque de Arriba.
-Taller “Mi Cesta de Flores” en la Calle Manuel Pedregal, donde la Parra.
-Actividad de COGERSA en la Plaza del Ayuntamiento
Los mercados estarán amenizados por la Bandina Tradicional Conceyu Grau y Asociación Cultural Escontra’l Raigañu.
· A las 12.00 horas. Vista gratuita y guiada por Felipe Rubial a la colección de Acordeones del Museo Villa ya Mercáu en el Palacio Fontela.
· De 12.30 a 14.30 horas. Actuación del Grupo Sandarín en la Plaza Álvaro González (frente a Las Palmeras).
· De 19.30 a 21.00 horas. Dj en la Plaza General Ponte.
· A partir de las 21.00 horas. Orquesta Cayenna en la Plaza General Ponte.
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