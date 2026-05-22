Todo listo en Grado para la Segunda Flor y el Mercadón de Primavera: guía para no perderse nada del programa festivo de este fin de semana

Sábado 23 de Mayo

· De 18.00 a 20.00 horas. ¡Menuda Flor! Juegos Tradicionales en el Parque de Abajo.

· A partir de las 22:00. DJ y Orquesta D’Kris en la Plaza General Ponte.

Domingo 24 de Mayo:

· De 10.00 a 15.00 horas.

-Mercado Tradicional en las plazas y calles del centro de la villa.

-Mercadón de Primavera y Segunda Flor en el Parque de Arriba.

-Taller “Mi Cesta de Flores” en la Calle Manuel Pedregal, donde la Parra.

-Actividad de COGERSA en la Plaza del Ayuntamiento

Los mercados estarán amenizados por la Bandina Tradicional Conceyu Grau y Asociación Cultural Escontra’l Raigañu.

· A las 12.00 horas. Vista gratuita y guiada por Felipe Rubial a la colección de Acordeones del Museo Villa ya Mercáu en el Palacio Fontela.

· De 12.30 a 14.30 horas. Actuación del Grupo Sandarín en la Plaza Álvaro González (frente a Las Palmeras).

· De 19.30 a 21.00 horas. Dj en la Plaza General Ponte.

· A partir de las 21.00 horas. Orquesta Cayenna en la Plaza General Ponte.