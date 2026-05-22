«El vistir en Salcéu (1819-1862)», el primero de una serie de estudios sobre el traxe'l país, se presenta este lunes en Grado
Berto Suárez analiza y divulga todas las referencias a la ropa que encontró en los protocolos de los escribanos asentados en este territorio del sur del concejo
«El vistir en Salcéu (1819-1862)», obra de Alberto Suárez, se presenta este lunes, 25 de mayo, a las 19.30 horas, en la Casa de Cultura de Grado. Suárez, creador y director del Concursu Indumentaria y del Día’l traxe’l país, publica este libro como investigador independiente.
Se trata de un trabajo en el que "divulga y analiza todas las referencias a la ropa de vestir que encontró en los protocolos de los escribanos asentados en este territorio del sur del concejo de Grado", se explica sobre el contenido de este estudio.
La obra ofrece datos inéditos que el autor ha recuperado de la documentación del siglo XIX "para conocer la indumentaria tradicional —como las referencias a la saya de mandil— y profundiza en el conocimiento, incluso gráfico, de tejidos de importación que entonces usaban las asturianas y los asturianos, como es el caso del monfor".
La publicación tendrá una edición limitada y será la primera de una serie de estudios monográficos que está preparando Alberto Suárez, "Berto", sobre el traxe'l país, "resultado de su trabajo de investigación en los protocolos notariales asturianos de los siglos XVIII y XIX".
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de dos maletas de cabina más baratas del mercado: ligeras, con cuatro ruedas y volumen ampliable
- El pescador del campanu del Narcea, Miguel Corral, se gastará el premio de 9.000 euros por la donación en vivo del salmón 'en juergas
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de cubiertos de acero inoxidable para camping más barato del mercado: disponible por 4,99 euros
- El Narcea ya tiene su campanu, solo un día después de salir el del Sella: será donado vivo al proyecto Arca en homenaje al pescador Jesús Fernández, fallecido recientemente
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la potente máquina de coser de Singer que es la más barata del mercado: tiene un descuento de casi el 70 por ciento
- El toxicómano detenido en Oviedo por matar a puñaladas a su hermana y su cuñado amenazaba a familiares y vecinos, y las víctimas habían advertido: 'Este hijo de Satanás nos quiere prender fuego
- El responsable de la DGT emite un comunicado en el Congreso para aclarar las dudas del adiós a la baliza v-16 y la reducción de la normativa: 'Caerá como fruta madura
- Mario Díaz, catedrático de Ingeniería Química que se jubila: 'La universidad es una forma muy interesante y agradable de contribuir a la sociedad