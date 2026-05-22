«El vistir en Salcéu (1819-1862)», el primero de una serie de estudios sobre el traxe'l país, se presenta este lunes en Grado

«El vistir en Salcéu (1819-1862)», obra de Alberto Suárez, se presenta este lunes, 25 de mayo, a las 19.30 horas, en la Casa de Cultura de Grado. Suárez, creador y director del Concursu Indumentaria y del Día’l traxe’l país, publica este libro como investigador independiente.

Se trata de un trabajo en el que "divulga y analiza todas las referencias a la ropa de vestir que encontró en los protocolos de los escribanos asentados en este territorio del sur del concejo de Grado", se explica sobre el contenido de este estudio.

La obra ofrece datos inéditos que el autor ha recuperado de la documentación del siglo XIX "para conocer la indumentaria tradicional —como las referencias a la saya de mandil— y profundiza en el conocimiento, incluso gráfico, de tejidos de importación que entonces usaban las asturianas y los asturianos, como es el caso del monfor".

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La publicación tendrá una edición limitada y será la primera de una serie de estudios monográficos que está preparando Alberto Suárez, "Berto", sobre el traxe'l país, "resultado de su trabajo de investigación en los protocolos notariales asturianos de los siglos XVIII y XIX".