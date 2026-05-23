El "dictado por relevos", ortografía y escritura divertida en el colegio público Bernardo Gurdiel de Grado: "Les encanta"

Los escolares deben trabajar la ortografía y la escritura. Pero hacerlo no tiene por qué ser aburrido. Lo saben bien en el colegio público Bernardo Gurdiel, en Grado, donde ponen en práctica de ven en cuando el "dictado por relevos". La iniciativa, que esta semana han llevado a cabo los alumnos de tercer curso, corre a cargo de la profesora Sandra García Rodríguez, y es un éxito que "encanta" a los niños y niñas.

¿En qué consiste esta propuesta docente? Se trata de una actividad que no tiene más que ventajas y que, además, si hace buen tiempo como estos días, se puede realizar al aire libre, en el patio, lo que la hace aún más divertida.

"La clase se divide en grupos y cada uno tiene su dictado. Este se divide en tantos colores como miembros tenga el grupo. Cada alumno/a se encarga de un color y de dictar ese fragmento al resto de compañeros. Se adapta a los ritmos de cada uno, ya que pueden volver al dictado las veces que haga falta. Con esta actividad conseguimos que interioricen cómo se escriben las palabras, ya que deben de fijarse bien y explicar al resto si esa palabra tiene alguna dificultad. Después de cada fragmento tienen que revisar que todos lo hayan escrito bien y corregir los errores que hayan podido tener", explica la docente Sandra García.

Cuando todo el texto está terminado, "se intercambian sus libretas y otro grupo corrige el dictado". Y el grupo que menos fallos conjuntos tenga será el ganador, añade.

Procesos de revisión

Durante el desarrollo del dictado por relevos se producen "varios procesos de revisión y análisis del texto: la lectura inicial, la revisión de su grupo y la corrección final", lo "que hace que la norma se interiorice más fácil y encima de forma divertida", apunta la docente.

Esta práctica suele realizarse una vez al trimestre "para repasar toda la ortografía de forma acumulativa". La última tuvo lugar este jueves aprovechando la jornada de sol, pero si el tiempo no lo permite, en vez del patio se utiliza el pasillo del colegio u otros espacios disponibles.

Esta iniciativa, que ya se ha desarrollado en años anteriores, surgió de la reflexión de que trabajar la ortografía y la escritura es importante, pero también de hacerse la pregunta de "por qué no darle un giro". La respuesta fue la de crear la actividad del "dictado por relevos", con el que no solo se consigue el propósito docente de la propuesta sino también que los escolares disfruten. "Les encanta", indican desde el colegio público Bernardo Gurdiel.

El centro educativo moscón, uno de los tres de Primaria que existe en el concejo, es una referencia por sus proyectos y por las numerosas actividades innovadoras que desarrolla. El colegio, que dirige Marco González, trabaja con dinámicas y metodologías activas que favorecen la inclusión, la participación y la motivación del alumnado.

Entre otras iniciativas, impulsó proyectos como “Patios dinámicos” y “Lápices al centro”, o propuestas como "Explosionarte", para abarcar diversas disciplinas artísticas y explorar la obra de creadores influyentes. De esta última experiencia fue fruto la maravillosa recreación de la obra de la icónica artista japonesa Yayoi Kusama en un pasillo del colegio, transformado el espacio en un lienzo inmersivo de lunares de colores, homenaje al trabajo de esta autora a la que obsesionan "los puntos y sus exploraciones del infinito".