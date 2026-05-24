"Famosa", la vaca campeona de la ganadería Ferpel, "nacida y criada en casa" y que pasta feliz en Grado

"Famosa" hace honor a su nombre. Asturiana de los valles, tipo culón, es una vaca de gran calidad, admirada y reconocida en muchos certámenes de la región. Es una animal "de casa", criado con mimo en la Ganadería Ferpel, de la localidad moscona de La Mata. ¿Qué la hace tan especial? Pues entre otras cosas, que "tiene una capa muy característica de la raza, marca mucho lo negro", señala su propietario, Daniel Fernández, que destaca también el tamaño del ejemplar.

La vaca atesora un importante palmarés que ha ido logrando concurso tras concurso, en los últimos de ganado antes de que se suspendieran este tipo de celebraciones como medida preventiva ante la crisis por la dermatosis nodular contagiosa. Entre otros premios, ganó todos los que podía llevarse en el XI Certamen de Ganado Vacuno Local de Grado, en mayo de 2025, donde fue elegida como mejor res del concurso e hizo además un triplete al ser designada como Gran Campeona, integrar el mejor lote de vacas junto a "Caprichosa" y "Cariñosa", y ser galardonada como mejor vaca con cría menor de seis años.

"Famosa", en el certamen de Somiedo, con Daniel Fernández. / G. F.

Ya había destacado "Famosa" en el XXXIX Concurso-Exposición Regional de Ganado Vacuno Selecto 2024 celebrado en el marco de Agrosiero, en septiembre de ese año, donde el animal logró el primer premio en la categoría de animales de 3 a 4 años, en la que estaba entonces. Tuvo también premio, por citar solo un caso más, en el XXXII Certamen Nacional de Rebaños de Asturiana de Valles en Pola de Somiedo, en septiembre de 2025, donde fue primera de su sección como vaca joven tipo culón de 3 a 5 años.

Actualmente la vaca tiene 5 años y anda por los 800 kilos, comenta el titular de la ganadería Ferpel, que toma su nombre de la primera sílaba de los apellidos de sus hijas, Daniela y Martina Fernández Peláez.

Mejora genética

La Ganadería Ferpel tiene su origen en la de la familia de Estefanía Peláez, esposa de Daniel Fernández. En casa de ella, con su padre José Luis Peláez y su madre Mari Luz Ordóñez, ya había vacas, aunque eran de leche. Ahora, las de Daniel son de carne. Trabaja en la mejora genética de los animales y a la vista está que lo consigue. Le gusta lograr animales con tamaño y "Famosa", una vaca "nacida y criada en casa", es uno de ellos.

José Luis Peláez, Mari Luz Ordóñez, Estefanía Peláez y Daniel Fernández, con sus hijas Daniela y Martina, en la ganadería. / G. F.

"Cuando empecé compré varias vacas, fui metiendo toros, probando unos y otros hasta ir sacando animales de tamaño y con buenas características. Lo que destaca de los animales, por donde a mí me gusta llevar la ganadería, es por el tamaño. Yo tengo animales muy grandes", indica Daniel Fernández.

Ferpel tiene actualmente 17 reses, entre ellas otras también especiales, que han obtenido reconocimientos, aunque no tantos como "Famosa". "Es una ganadería pequeña, así que no siempre podemos tenerlo todo. Vamos comprando algo que nos guste, que se asemeje a lo que tenemos y probando", indica Daniel Fernández, sobre cómo van mejorando la calidad de los animales. Adquirió, por ejemplo, a la madre de "Famosa". "La madre ya era muy noble, y 'Famosa' igual, es el animal con el que las niñas empezaron a andar por casa".

Noticias relacionadas

En casa sigue feliz, pastando y con una vida tranquila, mientras ferias y certámenes sigan suspendidos, aunque es claro que cuando regrese la actividad de este tipo, esta vaca campeona seguirá trayendo títulos y alegría a la ganadería de la que es orgullo.