El mensaje del Mosconia a la afición: "Sincero agradecimiento por el compromiso, esfuerzo y apoyo demostrado a lo largo de toda la temporada"
El club se pone a trabajar ya para "confeccionar una plantilla competitiva que permita aspirar al salto de categoría"
El Club Deportivo Mosconia no ha logrado clasificarse para la final del play-off de ascenso a Segunda RFEF tras caer este domingo ante el Covadonga. La entidad ha querido enviar un mensaje de agradecimiento a los miembros del equipo y a la afición por su respaldo incondicional.
A partir de ahora, toca seguir trabajando para lograr en el futuro el ansiado ascenso y valorar los cambios que sean necesario para ello. El Mosconia adelanta que entre sus retos próximos está avanzar en el proceso de reconversión a Sociedad Anónima Deportiva (SAD) y "confeccionar una plantilla competitiva que permita aspirar al salto de categoría".
A continuación se reproduce íntegramente el comunicado que la Junta Gestora ha hecho público este domingo:
Lee íntegro el comunicado del CD Mosconia
- "La Junta Gestora del C.D. Mosconia quiere trasladar públicamente su más sincero agradecimiento a todos los jugadores, cuerpo técnico y, de manera muy especial, a la afición por el compromiso, esfuerzo y apoyo demostrado a lo largo de toda la temporada y especialmente en este play off de ascenso a Segunda RFEF.
- El trabajo conjunto de todos ellos ha sido fundamental para seguir fortaleciendo el proyecto deportivo y social del club.
- Asimismo, desde el C.D. Mosconia queremos felicitar al C. D. Covadonga y al Caudal Deportivo por su clasificación para la final del play-off asturiano, deseándoles la mayor de las suertes en este último paso y confiando en que uno de los dos logre el ascenso a Segunda RFEF.
- Finalizada la presente campaña, el club inicia ya la planificación de la próxima temporada con dos objetivos estratégicos bien definidos: avanzar en el proceso de reconversión a Sociedad Anónima Deportiva (SAD) y confeccionar una plantilla competitiva que permita aspirar al salto de categoría.
- En este sentido, la Junta Gestora comenzará de inmediato los trabajos necesarios para sentar las bases del nuevo proyecto, incluyendo la evaluación de la continuidad de jugadores y cuerpo técnico, decisión que empezará a abordarse en la reunión prevista para mañana.
- El C.D. Mosconia afronta el futuro con ambición, responsabilidad y una idea clara: seguir creciendo como club, consolidando su estructura y dando pasos firmes hacia cotas más altas".
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