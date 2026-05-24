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El mensaje del Mosconia a la afición: "Sincero agradecimiento por el compromiso, esfuerzo y apoyo demostrado a lo largo de toda la temporada"

El club se pone a trabajar ya para "confeccionar una plantilla competitiva que permita aspirar al salto de categoría"

La grada del Mosconia, llena, durante un partido en el Marqués de la Vega de Anzo.

La grada del Mosconia, llena, durante un partido en el Marqués de la Vega de Anzo. / CD Mosconia

Paula Tamargo

Paula Tamargo

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El Club Deportivo Mosconia no ha logrado clasificarse para la final del play-off de ascenso a Segunda RFEF tras caer este domingo ante el Covadonga. La entidad ha querido enviar un mensaje de agradecimiento a los miembros del equipo y a la afición por su respaldo incondicional.

A partir de ahora, toca seguir trabajando para lograr en el futuro el ansiado ascenso y valorar los cambios que sean necesario para ello. El Mosconia adelanta que entre sus retos próximos está avanzar en el proceso de reconversión a Sociedad Anónima Deportiva (SAD) y "confeccionar una plantilla competitiva que permita aspirar al salto de categoría".

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A continuación se reproduce íntegramente el comunicado que la Junta Gestora ha hecho público este domingo:

Lee íntegro el comunicado del CD Mosconia

  • "La Junta Gestora del C.D. Mosconia quiere trasladar públicamente su más sincero agradecimiento a todos los jugadores, cuerpo técnico y, de manera muy especial, a la afición por el compromiso, esfuerzo y apoyo demostrado a lo largo de toda la temporada y especialmente en este play off de ascenso a Segunda RFEF.
  • El trabajo conjunto de todos ellos ha sido fundamental para seguir fortaleciendo el proyecto deportivo y social del club.
  • Asimismo, desde el C.D. Mosconia queremos felicitar al C. D. Covadonga y al Caudal Deportivo por su clasificación para la final del play-off asturiano, deseándoles la mayor de las suertes en este último paso y confiando en que uno de los dos logre el ascenso a Segunda RFEF.
  • Finalizada la presente campaña, el club inicia ya la planificación de la próxima temporada con dos objetivos estratégicos bien definidos: avanzar en el proceso de reconversión a Sociedad Anónima Deportiva (SAD) y confeccionar una plantilla competitiva que permita aspirar al salto de categoría.
  • En este sentido, la Junta Gestora comenzará de inmediato los trabajos necesarios para sentar las bases del nuevo proyecto, incluyendo la evaluación de la continuidad de jugadores y cuerpo técnico, decisión que empezará a abordarse en la reunión prevista para mañana.
  • El C.D. Mosconia afronta el futuro con ambición, responsabilidad y una idea clara: seguir creciendo como club, consolidando su estructura y dando pasos firmes hacia cotas más altas".

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