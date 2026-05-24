El mensaje del Mosconia a la afición: "Sincero agradecimiento por el compromiso, esfuerzo y apoyo demostrado a lo largo de toda la temporada"

El Club Deportivo Mosconia no ha logrado clasificarse para la final del play-off de ascenso a Segunda RFEF tras caer este domingo ante el Covadonga. La entidad ha querido enviar un mensaje de agradecimiento a los miembros del equipo y a la afición por su respaldo incondicional.

A partir de ahora, toca seguir trabajando para lograr en el futuro el ansiado ascenso y valorar los cambios que sean necesario para ello. El Mosconia adelanta que entre sus retos próximos está avanzar en el proceso de reconversión a Sociedad Anónima Deportiva (SAD) y "confeccionar una plantilla competitiva que permita aspirar al salto de categoría".

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A continuación se reproduce íntegramente el comunicado que la Junta Gestora ha hecho público este domingo: