Segunda Flor y Mercadón de Primavera a pleno sol, con las producciones artesanas y ecológicas como protagonistas de los puestos del parque de Arriba

Segunda Flor y Mercadón de Primavera con mucho calor en Grado. La jornada dominical festiva en la villa, como en la mayor parte de Asturias, estuvo marcada por las temperaturas veraniegas. Hubo afluencia de público y buen ambiente, aunque tal vez algo menos de lo que suele ser habitual. Según los responsables de los puestos ubicados en el parque de Arriba, influyó, por un lado, que "con tanto sol la gente marcha para la playa", y, por otro, que la cita coincidió con otras en otros puntos de la región, como la Feria del Queso y el Vino de Avilés. Con todo, el balance del día fue positivo, con vendedores animados, procedentes de diversos concejos e incluso de otras comunidades, y con visitantes interesados en las producciones artesanas y ecológicas.

Quesos, dulces, embutidos, cervezas, tartas, miel, casadielles, pan de todo tipo, arándanos, fabas o mermeladas, entre otros, formaron parte de los productos a la venta en el mercadón, donde por primera vez también hubo un punto de venta de helados. Eso sí, también artesanos y especiales, elaborados a partir de la leche de ganadería propia en Tineo, tal y como explicó Ivanka Peláez, representante en la villa de Helados de Granja Alvarín.

Para ella fue la primera vez en el mercadón y, aunque su producto suele venderse más "por las tardes", tuvo notable éxito en una mañana de mercadón en la que las altas temperaturas fueron protagonistas. Cerca de ella, la familia que elabora los productos de "Molinos de retuerta", de Agones (Pravia), con su repostería hecha con escanda, ecológica, como precisa Daniel Menéndez, que nunca falla a estas citas comerciales mosconas especiales.

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Además del mercadón, la mañana contó con la celebración del tradicional mercado de los domingos, que se desarrolla desde Cimadevilla hasta Manuel Pedregal y tiene su epicentro en General Ponte, donde se localizan, entre otros, los puestos de pan, quesos de afuega'lpitu y algunos vendedores de la huerta. Amenizaron la mañana festiva grupos de música y baile tradicional, entre ellos la Banda Gaites Conceyu Grau.