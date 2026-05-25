Eclipse solar 2026: Grado tendrá sus primeras Jornadas de Divulgación Astronómica y se presentan este viernes

Grado tendrá sus primeras Jornadas de Divulgación Astronómica a través de una iniciativa del Ayuntamiento y de la Asociación Astronómica IEstelar. Los detalles de esta ambiciosa iniciativa se darán a conocer durante un acto para presentarla, que tendrá lugar este viernes, 29 de mayo, a las 12.30 horas, en la sala polivalente de la Casa de Cultura moscona.

Intervendrán Cristina Coalla López, teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Grado, María Dolores Bueno Aldea, directora general de Inclusión Educativa y Ordenación de la Consejería de Educación, y Francisco Javier de Cos Juez, catedrático y director del ICTEA (Instituto Universitario de Ciencias y Tecnologías Espaciales de Asturias) de la Universidad de Oviedo. También Daniel Menéndez Suárez, presidente de la Asociación Astronómica IEstelar y profesor de Astronomía en el Instituto César Rodríguez de Grado, del que también es director.

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La idea de poner en marcha estas jornadas nace de la afición que existe a la astronomía en Grado, que tiene en el César Rodríguez el único centro de Asturias donde se imparte como asignatura. Será en la presentación del acto cuando se conozca el detalle de la propuesta, pero sí se sabe que esta incluirá charlas en distintos lugares, con diversas temáticas y para distintos niveles, la participación de centros educativos y actividades en torno al primer eclipse total de Sol visible desde la península Ibérica en más de un siglo, y que se producirá el 12 de agosto de este año.