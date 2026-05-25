Grado celebra la Semana de la Salud con talleres, rutas, prevención y una feria con más de cuarenta entidades participantes

El Ayuntamiento de Grado, a través de la Concejalía de Salud y del Plan municipal de Promoción de la Salud y Bienestar de la Comunidad, organiza una nueva edición de la Semana de la Salud, iniciativa que reune a más de cuarenta entidades y colectivos en torno a actividades divulgativas, talleres y acciones de prevención dirigidas a todos los públicos.

Bajo el lema "Pequeños hábitos diarios, grandes cambios para tu vida", el programa combina charlas sanitarias, actividades físicas, talleres emocionales y propuestas participativas repartidas por distintos espacios del concejo, especialmente la Casa de la Cultura, el centro de salud y el casco histórico moscón. La inauguración corrió este lunes a cargo de la concejala de Salud, Marta Pravia. Por su lado, el doctor Rubén Villa ofrecerá en la Casa de la Cultura, a las 12.00 horas, la charla “Tensión Arterial: el pulso silencioso de riesgo vascular”.

Este martes se celebrará una sesión sobre "Acoso escolar y ciberacoso" impartida por Nacho Zapatero en la Casa de la Cultura, a las 17.00 horas. Además,, Marta Prieto, fisioterapeuta, ofrecerá la presentación "15 minutos para aliviar tu espalda", centrada en dolor lumbar y movimiento.

"Testamento vital"

El miércoles la Asociación Derecho a Morir Dignamente abordará el denominado "Testamento Vital" en una charla prevista también en la Casa de la Cultura a mediodía. El jueves se desarrollará una ruta saludable por la recta de Peñaflor, con salida a las 10.00 horas, y por la tarde tendrá lugar una clase de marcha nórdica por el casco histórico y el parque Manuel Pedregal.

El programa del viernes incluye un taller de primeros auxilios básicos impartido por Claudia Costa, además de una charla titulada "Que la fuerza te acompañe: la actitud muscular como determinante de calidad de vida", con participación de Juan Luengo y Hugo Olmedillas. La jornada también incorporará actividades sobre prevención del deterioro cognitivo, impartida por Carmen Martínez, neuróloga jubilada, y un taller de gestión emocional dirigido a personas cuidadoras.

El sábado habrá una visita guiada por el casco histórico de la capital moscona y la arquitectura indiana, además de un cuentacuentos familiar a cargo de Olaya Rubio en la Casa de la Cultura. La programación se completará con un taller de habilidades psicoemocionales para jóvenes en La Panera.

Conoce una ambulancia

El cierre llegará el domingo (31) con la Feria de la Salud, eje principal de la semana y en la que participarán más de cuarenta entidades. La actividad se desarrollará entre las 10.30 y las 14.30 horas e incluirá talleres de pintura y baile, espacios divulgativos, una mesa informativa del centro de salud, recursos para dejar de fumar y pruebas de espirometría.Además, durante la feria se podrá conocer una ambulancia por dentro y se desarrollarán campañas de medición de tensión arterial en farmacias del concejo.

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Durante toda la semana también permanecerá abierta en el centro de salud una exposición fotográfica sobre actividades impulsadas por el programa municipal sobre drogas de Grado.