La mejor faba de Asturias se deshace en boca y es suave: "La legumbre que tenga la certificación IGP siempre es buena, de calidad"
Isabel Rubio, de la Finca El Ribeiro (Cudillero), participó este domingo en el Mercadón de Primavera tras ganar el último certamen de Grado, el pasado abril
¿Qué tiene de especial la faba que ha sido considerada la mejor de Asturias en 2026? "Pues la mantecosidad, que en boca se deshace, es suave... Aunque bueno, yo creo que cualquiera que tenga la certificación IGP es una faba buena, de calidad". Lo dice Isabel Rubio, de la Finca El Ribeiro, en Cudillero, y ganadora de la última edición del Certamen de Faba Asturiana IGP, celebrado en Grado en abril. Este domingo acudió al Mercadón de Primavera de la Segunda Flor, en la villa moscona, con un puesto en el que puso a la venta sus legumbres, entre otros productos de su firma.
"Estamos contentos, llevamos ya varios años con la Faba Asturiana IGP y tenemos cuatro hectáreas y media cultivadas", explica Isabel Rubio, que ha estado en otros mercadones, como el de otoño, y en la Primera Flor, donde este año ganaron el certamen de la faba. De su experiencia en este tipo de eventos comerciales en la villa moscona destaca que la gente valora más lo ecológico y las producciones que cuentan con algún sello de calidad o indicación geográfica protegida.
¿La última cosecha de Faba Asturiana IGP fue buena? "Esta campaña sí fue bastante buena, un pelín más pequeña, por la sequía que hubo en algunas zonas, pero muy buena", comenta.
En El Ribeiro, además de Faba Asturiana IGP ecológica, cuya temporada va de mayo a octubre, también planta arándanos y aguacates ecológicos. La finca se puede conocer a través de las visitas guiadas que se ofrecen para conocer cómo se cultiva. Duran hora y media, hay que reservar online y se desarrollan de mayo a noviembre. La finca está en San Cosme, en San Martín de Luiña (Cudillero).
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