Millón y medio de euros por un espectacular palacio en la zona rural de Grado: así es por dentro la joya del siglo XVIII que baja de precio
La propiedad, con capilla adosada, es una de las casonas más emblemáticas del municipio
Es una de las construcciones palaciegas más imponentes de la zona rural de Grado, data del siglo XVIII, se localiza en un paraje natural de gran belleza, rodeado de verde y tranquilidad, y ha bajado de precio. Se trata del palacio de Bayo y actualmente cuesta 1,5 millones de euros. Está en buen estado de conservación y en su interior destaca un magnífico patio rodeado por una galería acristalada.
Esta construcción, que tiene además una capilla adosada, dispone en la zona de vivienda de ocho habitaciones, cinco baños, un comedor con una gran chimenea de piedra y una biblioteca de madera, entre otras estancias nobles típicas de una casona de estas características.
La galería de fotos que acompaña estas líneas muestra las distintas estancias y vistas generales del emplazamiento de este palacio de los Díaz Miranda, también conocido como El Barreiro, que es una de las joyas del patrimonio moscón. Hace solo unos meses su precio era de 1,7 millones.
Grado cuenta con numerosos palacios y edificaciones emblemáticas, entre las que se cuentan el de Miranda-Valdecarzana, en la villa, o el de Agüera, además de las imponentes torres de Villanueva o de Báscones, elementos destacados de los lugares de interés del municipio.
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