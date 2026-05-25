Nuevo jefe de la Agrupación de Voluntarios de Protección de Grado, que liderará Illán Fernández Ginzo

Nuevo jefe de la Agrupación de Voluntarios de Protección de Grado. Illán Fernández Ginzo ocupará a partir de ahora el puesto, tras ser nombrado por decreto municipal el pasado 18 de mayo.

La agrupación se creó el año pasado y su presencia es ya habitual en actos con altas afluencias, fiestas o citas deportivas, entre otros, en una actividad que sus miembros desarrollan de manera totalmente altruista al servicio de la comunidad.

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En el grupo de voluntarios hay vecinos de todas las edades y perfiles. La sede se habilitó en el momento de la creación del colectivo en los locales del antiguo bar del mercado de ganados de la villa, en la avenida de los Deportes.