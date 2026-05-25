Pilar González del Valle, marquesa de la Vega de Anzo fallecida, recibirá un homenaje póstumo el 1 de junio en Madrid

Acto de homenaje en recuerdo de Pilar González del Valle, marquesa de la Vega de Anzo fallecida en octubre pasado. Tendrá lugar el 1 de junio, a las 19.00 horas, en la sala Antonio Bienvenida de la plaza de toros de Las Ventas, tal y como informa el Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid.

Muy vinculada a Grado, donde ella y su familia tienen el palacete de Castañeo, pasó muchas temporadas en el municipio y era habitual verla cada verano en la villa. "Nos sentimos moscones", dijo en septiembre de 2024, durante un acto público para el que cedieron los jardines de su casa. Con motivo de su fallecimiento, los grupos de la Corporación emitieron un comunicado de condolencias en el que destacaban que "tanto ella como el resto de la familia han venido apoyando las actividades del Ayuntamiento y de diversas asociaciones y clubes moscones" y dejaban constancia "de su labor en beneficio del concejo de Grado".

En julio del año pasado, el Club Deportivo Mosconia la homenajeó en agradecimiento a la aportación de la familia para hacer realidad el estadio de fútbol que lleva el nombre del Marqués de la Vega de Anzo. Se le hizo entrega de una placa conmemorativa con un texto en el que se expresaba el "más sincero agradecimiento por su valiosa colaboración, que ha permitido que este estadio y estas instalaciones deportivas permanezcan en funcionamiento durante tantos años, sirviendo a la comunidad y a la villa moscona, dejando una huella imborrable en nuestros corazones y en la historia de nuestro pueblo".

Era miembro del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid y de la peña taurina Las Majas de Goya, así como habitual de la Feria de Begoña, de la que fue pregonera en 2023. La Federación Taurina del Principado de Asturias también rindió homenaje a la figura de Pilar González del Valle, en noviembre de 2025.