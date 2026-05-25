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El proyecto intergeneracional "Arraigados", del IES César Rodríguez de Grado, estuvo en la IV Feria de la Ciencia y la Innovación de Asturias

La iniciativa del centro fue invitada como actividad ejemplo de aprendizaje y servicio a la comunidad

El stand del instituto en la feria, que recibió la visita del presidente del Principado, Adrián Barbón.

El stand del instituto en la feria, que recibió la visita del presidente del Principado, Adrián Barbón. / I. C. R.

Paula Tamargo

Paula Tamargo

Grado

El Instituto de Enseñanza Secundaria César Rodríguez de Grado ha estado presente en la IV Feria de la Ciencia y la Innovación de Asturias que ha tenido lugar estos días en el pabellón de La Magdalena, en Avilés. El centro acudió invitado para mostrar su proyecto "Arraigados", iniciativa de "aprendizaje-servicio que conecta al alumnado con personas mayores en situación de soledad no deseada". Se trata de un programa que cuenta con reconocimiento dentro y fuera de nuestra región y que combina características de investigación social, memoria histórica y actividades intergeneracionales.

"Arraigados" es un proyecto con el que los jóvenes comparten experiencias con los mayores y acuden a las zonas rurales para conocer modos de vida tradicionales.

A través de las actividades que se desarrollan, los estudiantes conocen las formas de vida tradicionales del municipio, con visitas a zonas rurales, residencias o domicilios de mayores que les abren sus puertas para compartir recuerdos sobre sus vidas y sus entornos.

Además de su indudable importancia docente en materia de conocimiento del medio y en educación en valores, "Arraigados" trabaja en el ámbito de la lucha contra la soledad no deseada, ingredientes todos que conforman la iniciativa como un proyecto de aprendizaje a la vez que se presta un servicio de carácter social.

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El proyecto "Arraigados" ganó el año pasado el "Premio Apoyo a las personas mayores", organizado por la Red Española de Aprendizaje-Servicio y la ONG Educo, con la colaboración del Ministerio de Educación.

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