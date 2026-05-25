El proyecto intergeneracional "Arraigados", del IES César Rodríguez de Grado, estuvo en la IV Feria de la Ciencia y la Innovación de Asturias

El Instituto de Enseñanza Secundaria César Rodríguez de Grado ha estado presente en la IV Feria de la Ciencia y la Innovación de Asturias que ha tenido lugar estos días en el pabellón de La Magdalena, en Avilés. El centro acudió invitado para mostrar su proyecto "Arraigados", iniciativa de "aprendizaje-servicio que conecta al alumnado con personas mayores en situación de soledad no deseada". Se trata de un programa que cuenta con reconocimiento dentro y fuera de nuestra región y que combina características de investigación social, memoria histórica y actividades intergeneracionales.

"Arraigados" es un proyecto con el que los jóvenes comparten experiencias con los mayores y acuden a las zonas rurales para conocer modos de vida tradicionales.

A través de las actividades que se desarrollan, los estudiantes conocen las formas de vida tradicionales del municipio, con visitas a zonas rurales, residencias o domicilios de mayores que les abren sus puertas para compartir recuerdos sobre sus vidas y sus entornos.

Además de su indudable importancia docente en materia de conocimiento del medio y en educación en valores, "Arraigados" trabaja en el ámbito de la lucha contra la soledad no deseada, ingredientes todos que conforman la iniciativa como un proyecto de aprendizaje a la vez que se presta un servicio de carácter social.

El proyecto "Arraigados" ganó el año pasado el "Premio Apoyo a las personas mayores", organizado por la Red Española de Aprendizaje-Servicio y la ONG Educo, con la colaboración del Ministerio de Educación.