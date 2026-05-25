Tres moscones en el podio del Campeonato de España Juvenil de hockey sobre patines: Cuervo, Fernández y Álvarez logran el bronce con el Club Patín Mieres
Los jóvenes suman este hito a una trayectoria deportiva destacada y con gran proyección
Tres moscones se traen a casa el bronce del Campeonato de España Juvenil de hockey sobre patines. Se trata de Jorge Cuervo Fernández, Álvaro Fernández Alonso y Sergio Álvarez García, jugadores del Club Patín Mieres, que ha conseguido el tercer puesto en esta competición que se disputó durante el fin de semana en Alcobendas (Madrid).
Estos tres jóvenes de Grado suman así un nuevo logro a una trayectoria deportiva muy destacada, con títulos entre los que se cuentan el campeonato de Asturias con el Patín Mieres el año pasado.
Los tres juegan al hockey desde muy pequeños, cuando comenzaron en Grado con el Asturhockey. Después, con la desaparición de este equipo y por su propia progresión en el deporte tomaron distintos caminos, aunque volvieron a encontrarse en el club en el que militan actualmente.
Jorge, Álvaro y Sergio fueron reconocidos en la última Gala del Deporte Moscón junto con Pelayo Díaz. Todos ellos mantiene un lazo de amistad que les une desde la infancia, que nació con el deporte y que se ha mantenido hasta el día de hoy.
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