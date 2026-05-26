"Hestorias del mercáu", el podcast con el que los escolares de Grado cierran el proyecto "ConCiencia Histórica" de este curso

Los escolares de Grado pusieron punto y final al proyecto educativo "ConCiencia Histórica" con el podcast "Hestorias del mercáu", que acogió el Auditorio moscón. Los estudiantes de los colegios públicos Virgen del Fresno, Bernardo Gurdiel, el Centro Rural Agrupado (CRA) de La Mata y el instituto de enseñanza secundaria (IES) César Rodríguez realizaron entrevistas a diversas personas relacionadas con la historia, el mercado y la cultura local.

El podcast fue conducido por la periodista Elena Plaza y contó con Paloma Sánchez y Pablo López, del grupo LLABOR de la Universidad de Oviedo que dirige el proyecto "ConCiencia Histórica", que tiene como objetivo despertar vocaciones científicas entre los escolares del medio rural asturiano a través de la arqueología y el patrimonio.

El podcast "Hestorias del mercáu" de los escolares de Grado, en imágenes / Sara Arias

Junto a ellos, fueron subiendo al escenario los escolares y entrevistados, dando comienzo con el cronista oficial de Grado, Gustavo Adolfo Fernández, quien fue interpelado por Alicia Iglesias y Ángela García, del Bernardo Gurdiel. Junto a Fernández conocieron el origen de 7 siglos del mercado moscón o los productos que se venden.

Fernández les dio detalles de cómo eran antes los mercados del domingo, cuando los productores locales bajaban a la plaza General Ponte antes del amanecer para vender el género a compradores que lo revendían en tiendas y en otros mercados. "Venían de toda Asturias, Grado se conocía como la despensa de Oviedo", señaló.

El cronista destacó el aspecto social del mercado tradicional pues además de recados, es un momento para socializar. "Es uno de los aspectos más importantes", añadió. El cronista oficial también dio cuenta de otras celebraciones en torno al mercado como La Flor o la Segunda Flor, también conocida como La Florina, y que se celebra este próximo domingo 24 de mayo.

La siguiente en ser entrevistada fue la productora y vendedora local Primi Martínez y su marido, Manolo Suárez, quien no pudo subir al escenario por movilidad pero fue aplaudido y ovacionado por todos los presentes. Martínez les contó a Álvaro Fernández, Martina López y Alejandra López, de la escuela de La Mata, cómo era el mercado hace décadas y cómo ha cambiado.

"Cuando empecé iba con un carro y un burro pero después ya con una furgoneta, salíamos muy temprano, a las 4 de la mañana estábamos allí", comentó. También les detalló que lo que más vendían era patatas, repollos, huevos y manteca. "Se vendía todo, los productos de la huerta de Grado son lo mejor", presumió Martínez.

Publicación en YouTube

El podcast continuó con las entrevistas al etnográfo natural de Grado, Xosé Ambás, y a la directora jubilada del programa de tiempo libre municipal, Mari Canto García. Además, todas las entrevistas fueron grabadas, por lo que el podcast será publicado próximamente en el canal de YouTube del Grupo LLABOR.

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A lo largo del presente curso, el alumnado ha trabajado con el grupo LLABOR en el marco del proyecto "Interreg Sudoe Cultur-Monts", con los que han conocido la historia del mercado de Grado, han realizado diversas actividades de aprendizaje y visitas como una excursión a una quesería de Afuega'l Pitu del concejo.