El hundimiento de la carretera entre Grado y Avilés: así se ve la zona de obra para reconstruir un carril de la AS-237
Los trabajos obligan al corte nocturno de la vía y a habilitar un paso regulado por semáforos durante el día
Continúan las obras de reparación del hundimiento de la carretera AS-237 entre Grado y Avilés, que se están desarrollando en un tramo que se encuentra en el término de la localidad moscona de Castañeo. Los trabajos comenzaron a inicios de abril, el día 6, con un plazo de ejecución de tres meses, con lo que en teoría deberían estar finalizados a principios de junio. No obstante, este martes, pasando por la zona, se observa que aún resta bastante tarea para culminar la intervención.
Se está actuando en el carril derecho de la vía, que se desprendió en parte y actualmente se está reconstruyendo casi de manera íntegra, según se aprecia al atravesar la zona.
La vía permanece totalmente cortada en horario nocturno (de 22.00 a 6.00 horas) en el punto kilométrico 0+950 durante la duración de los trabajos, y durante el día está habilitado un único carril regulado por semáforo en ambos sentidos.
Los fines de semana los trabajos se detienen desde las 06.00 de los sábados a las 22.00 de los domingos. El desvío alternativo va por la carretera AS-353 (Peñaflor - Grullos), informa la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias.
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