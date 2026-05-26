"Kempes", el caballo campeón criado con mimo en Grado: "Es un ejemplar especial y de gran nobleza"

"Kempes" es un caballo especial. Sus características morfológicas destacadas le hicieron campeón de tiro del primer Concurso de Ganado Equino de Grado y también venció en la sección de tres años, la edad que tiene. Ganará más certámenes, pronostican quienes han sido hasta ahora sus dueños, pues se ha vendido recientemente a otro ganadero moscón que lo seguirá cuidando y que lo adquiere para la mejora genética de su cabaña.

"Tiene una nobleza especial" y morfológicamente destaca en todo su conjunto, señala Roberto Fernández, de la ganadería Edita Aguirre, de Grado. Él fue quien lo guió durante el certamen de equino en el que fue campeón de campeones y quien lo crió desde los diez meses, cuando lo adquirió.

"Kempes", en Grado. / R. F.

La ganadería Edita Aguirre se hizo además en el Concurso de Ganado Equino de Grado con otras distinciones: obtuvo el premio al mejor lote formado por este caballo y tres yeguas de nombre "Tanea", "Princesa" y "Navarra".

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El certamen local de Grado se celebró el pasado 25 de abril con gran éxito de participación, dejando claro el gran nivel del sector en el municipio.