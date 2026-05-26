El Mosconia ya tiene nuevo entrenador: Emilio Cañedo regresa al primer equipo para relevar a Josmay y pelear por el ascenso

La fortuna esquivó al Club Deportivo Mosconia en el play-off de ascenso a Segunda Federación. El conjunto del Marqués de la Vega de Anzo peleó ante el Covadonga en la primera eliminatoria el pase, pero cayó eliminado, tras perder 2-1 en el partido de vuelta en Oviedo, a falta de siete minutos para el final. En la ida, en Grado, el marcador de empate sin goles, dejaba todo abierto para la vuelta.

El Mosconia vivió una temporada apasionante, que no ha podido culminar con el salto de categoría. Pero que ha hecho vibrar a la afición de Grado durante todo el curso, bajo la dirección de Josmay en el banquillo.

Precisamente el club anunció este martes que el entrenador no continuará al frente del equipo y que le relevará Emilio Cañedo, que durante este último curso había estado al frente del trabajo con la cantera.

“Gracias por tu trabajo y dedicación”, resaltó el Mosconia, en agradecimiento a Josmay y su cuerpo técnico en un mensaje de despedida, en el que se ponía en valor que habían logrado que el Mosconia “disputase un play-off de ascenso a Segunda RFEF 21 años después”.

En el banquillo regresa Emilio Cañedo, que como destacó el club “estamos encantados de tenerte de vuelta”, en alusión a que hace dos cursos rozó también esa clasificación para el play-off en el banquillo del club de Grado. “Tenías una espinita clavada por lo que no pudo ser hace dos años y estamos convencidos de que ahora, juntos, lo conseguiremos”, apuntan.

Cañedo toma así las riendas del equipo, tras haber dirigido la cantera el último año, con el objetivo por tanto de que el Mosconia vuelva a pelear en la zona alta de Tercera RFEF.