Xosé Ambás agradece el "Moscón de Oro" a los Aguilandeiros de Grado: "Ye un premiu a un trabayo n'andecha"

"Ye un premiu que va mucho más allá de la parroquia, ye un premiu a un trabayu n'andecha, nada puede salir alantre si nun hai un grupu de persones que lo faigan", señala el etnográfo Xosé Ambás sobre el galardón "Moscón de Oro" en categoría local que ha sido otorgado por la Asociación Amigos de Grado a la mazcarada Los Aguilandeiros de San Xuan de Villapañada, de la que inició los trabajos de recuperación en 2014.

Ambás destaca el valor positivo de este galardón, porque es un reconocimiento del pueblo de Grado a la tradición de la parroquia, y reconoce el trabajo de muchas personas como el suyo y el de Ramsés Ilesies, creadores del Archivo de la Tradición Oral (ATOAM), para recuperar la mazcarada a través de los testimonios orales de los mayores y con la colaboración del vecino Álvaro Valdés.

"Depués ta el grupu Xeitu, qu'ayudó a facer los traxes y preparar la comparsa, porque la primera vez que se fixo namás había trés del pueblu: Pablu, Xuan y Xuanma. Foron la clave pa engranar col pueblu y cada vez hai más xente de la parroquia y de Grau, ensin olvidanos de los collaboradores que dieron el testigu a la xente, al pueblu, porque ye una mazcarada del pueblu pa el pueblu", afirma Ambás.

En ese sentido, el etnógrafo moscón resalta el trabajo de los vecinos de la parroquia y de los moscones que se han sumado a la mazcarada, como las casas que abren sus puertas para dar el aguinaldo al sonar el canto "Anxelinos somos, del cielu venimos, bulsina traemos, dineiru pedimos".

"Beneficio emocional"

"Si nun hai cases, nun hai tradición", señala Ambás, que también subraya que todos los años hay un recuerdo y homenaje para los informantes y colaboradores que van faltando, como fue Xuacu Baselgas. También pone el foco de atención sobre los jóvenes de San Xuan de Villapañada, que colaboran con la comparsa "llevando los tractores". Otro de los puntos que destaca Ambás sobre Los Aguilandeiros es "el beneficio emocional para la comunidad, cómo lo viven y cómo son felices, eso es algo muy a tener en cuenta".

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Tampoco olvida el etnográfo que, con la recuperación de Los Aguilandeiros, "se puso a Grau en el mapa de las mazcaradas de la península ibérica, atrayendo a fotográfos tan importantes como Cristina García Rodero, lo que da un material gráfico impresionante al conceyu. Ye algo muy importante pa la parroquia, pa Grau y pa Asturies". Además, ensalza el impacto que ha tenido en la infancia del concejo, que trabaja la mazcarada en los colegios públicos de Grado como material curricular. "Eso ye impresionante", concluye.