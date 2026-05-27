Casi 200 aspirantes para una bolsa de empleo de conserje en el Ayuntamiento de Grado, que habilitará el polideportivo municipal para el primer examen
El puesto es para la cobertura provisional de vacantes, sustituciones transitorias, ejecución de programas temporales o por acumulación de tareas
Casi 200 solicitudes para el proceso selectivo para crear una bolsa de empleo de conserje en el Ayuntamiento de Grado. En concreto, se han presentado 198, de las que 172 han sido admitidas y 26 excluidas por causas subsanables (falta de documentación en la mayoría de los casos), excepto en un supuesto, rechazado por entrada fuera de plazo.
La convocatoria pública de empleo es en esta ocasión para elaborar "una bolsa de empleo en la Categoría de Conserje (funcionario interino, Grupo AP) para la cobertura provisional de vacantes, sustituciones transitorias de los titulares, ejecución de programas de carácter temporal o, por exceso o acumulación de tareas, en el ámbito del Ayuntamiento de Grado".
El pasado 11 de mayo se aprobó la resolución que aprueba la lista provisional de admitidos y excluidos para concurrir al proceso y se ha determinado como fecha para la realización del primer ejercicio el jueves 4 de junio de 2026, a las 12.00 horas, en el polideportivo municipal de Grado (Avda. de los Deportes s/n, 33820, Grado).
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