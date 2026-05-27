Andrés Morales y Sheila Martínez cumplen un sueño con su empresa familiar "pequeñita" que vende en ferias y mercados cerveza ecológica hecha en Grado
Elaboran varias especialidades, entre ellas una con escanda, y cogieron el relevo de una cooperativa para desarrollar una actividad que les permita "conciliar vida laboral y familiar"
Cerveza ecológica con escanda asturiana. La hacen, entre otras especialidades, en "Asgaya", firma cervecera de Grado que nació como cooperativa hace unos años y de la que han cogido el relevo Andrés Morales y Sheila Martínez. Tienen distintas especialidades que se elaboran en su sede del polígono de La Cardosa y una historia personal que les llevó a hacerse cargo de esta iniciativa con singularidades, como el hecho de que "cada cerveza está inspirada en un ser mitológico de la tradición asturiana".
Esta iniciativa emprendedora ya fue en el momento de su creación pionera como "primera y única cerveza ecológica certificada de Asturias y usa "materias primas ecológicas certificadas (COPAE) y proveedores cercanos, principalmente de León y Asturias".
Personajes mitológicos
Actualmente elaboran la "Xana", rubia lager ecológica, "es luminosa, suave y refrescante, como los ríos que protege" este personaje mitológico, mientras que el "busgosu", que "cuida la naturaleza" es la "más lupulada". Por su parte, el "Cuélebre", tostada, "guarda fuego y un susurro de caramelo".
Estos dos jóvenes, en 2024, "con un nuevo miembro en la familia", decidieron dar continuidad a este proyecto con un modelo de "negocio que nos permita conciliar la vida familiar con la vida laboral y llevar a cabo nuestro sueño". "Somos una empresa familiar pequeñita y vendemos principalmente a través de ferias y mercados", destacaba este pasado domingo, Andrés Martínez, presente con su puesto en el Mercadón de primavera de Grado, en el parque de Arriba.
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