Nacho Zapatero recomiento a los padres que se hagan "expertos" en redes sociales para combatir y evitar el ciberacoso escolar: "Muchos desconocen cómo funcionan"

Son las ocho de la mañana y un niño se levanta para ir al instituto. Enciende el móvil y tiene 90 mensajes llenos de burlas y stickers con fotos para meterse con él. Esta es una de las situaciones que lamentablemente se dan entre los adolescentes y que en Grado se quiere atajar. Para ello, este martes, el guardia civil Nacho Zapatero ofreció la charla "Acoso escolar y ciberacoso" dirigida a padres y madres en el marco de la Semana de la Salud, en la que ofreció herramientas para controlar y evitar este tipo de problemática.

"Antaño el acoso se daba en el centro escolar, se iban a casa y no veían al agresor hasta el día siguiente, pero con internet el acoso se convierte en ciberacoso, las 24 horas del día los 365 días del año. Por eso los padres tienen que tener un control, siempre digo que tienen que ser expertos en las mismas aplicaciones que usan los críos para saber qué peligros hay y cómo funcionan las redes sociales, es un trabajo de prevención", explicó el agente, uno de los guardias del cuartel moscón dedicado a ofrecer estas charlas impulsadas por la Guardia Civil y el Ministerio del Interior.

Cuentas anónimas

En ese sentido, comentó que los jóvenes suelen tener una cuenta autorizada en las redes sociales en la que están sus familiares y otras, bajo pseudónimos, sin control de adultos. Unos perfiles que es conveniente tener controlados. "Muchos padres también desconocen que las publicaciones se pueden hacer solo para mejores amigos, pero esas ni las ven porque desconocen cómo funcionan las redes sociales, que tienen muchos recovecos".

Zapatero ofreció a los adultos claves para reconocer, prevenir y cómo actuar ante posibles indicios de acoso. Por ejemplo, destacó que una de las primeras señales de alarma son cambios de actitud en los niños y adolescentes, que se pueden volver más introvertidos o irascibles. Para evitarlo, "lo primero es reconocer malos comportamientos que no llegan a ser acoso si se controlan", alertó. En esa línea, destacó algunas de estas situaciones como cuando no dejan a un niño jugar con los demás o le hacen el vacío.

El agente animó a los presentes a estar muy pendientes de posibles cambios de actitud entre los menores, hablando con ellos y ofreciéndoles un espacio seguro para que puedan contar qué les ocurre y evitar así que la situación "se convierta en una bola gigante que les pase por encima. "Si se coge la bola cuando es chiquitina se puede evitar, pero si se deja con la inercia la bola se hace más grande y les atropella", señaló.

La charla estuvo dirigida a los padres y madres como trabajo de prevención, aunque también se ofrecen sesiones para los propios escolares en los centros educativos, así como para docentes. Por ello, Zapatero hizo un símil con un taburete de tres patas. "Es muy bueno que las charlas las reciban tanto los críos, los profesores como los padres, que son los adultos de mayor referencia para ellos. Si no trabajamos esa tercera pata de los padres, el taburete se cae, la idea es trabajar todos en el mismo sentido y aprender unos de otros", dijo.

Más actividades

La Semana de la Salud de Grado continúa este miércoles con la Asociación Derecho a Morir Dignamente, que abordará el denominado "Testamento Vital" en una charla prevista también en la Casa de la Cultura a las 12.00 horas. El jueves se desarrollará una ruta saludable por la recta de Peñaflor, con salida a las 10.00 horas, y por la tarde tendrá lugar una clase de marcha nórdica por el casco histórico y el parque Manuel Pedregal.

El viernes habrá un taller de primeros auxilios básicos impartido por Claudia Costa, además de una charla titulada "Que la fuerza te acompañe: la actitud muscular como determinante de calidad de vida", con participación de Juan Luengo y Hugo Olmedillas. También habrá una actividad sobre prevención del deterioro cognitivo, impartida por Carmen Martínez, neuróloga jubilada, y un taller de gestión emocional dirigido a personas cuidadoras.

El sábado habrá una visita guiada por el casco histórico de la capital moscona y la arquitectura indiana, además de un cuentacuentos familiar a cargo de Olaya Rubio en la Casa de la Cultura. La programación se completará con un taller de habilidades psicoemocionales para jóvenes en La Panera.

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El domingo 31 de mayo será la Feria de la Salud con la participación de más de 40 entidades, talleres, espacios divulgativos, una mesa informativa del centro de salud, recursos para dejar de fumar y pruebas de espirometría. Además, durante la feria se podrá conocer una ambulancia por dentro y se desarrollarán campañas de medición de tensión arterial en farmacias del concejo.