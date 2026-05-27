La Semana de la Salud de Grado despeja dudas sobre el testamento vital: "Es importante que la gente sepa qué derechos tiene"

"Es importante informar y que la gente sepa qué derechos tiene, dejarlos por escrito para que cuando no tengan capacidad de expresarse, por las circunstancias que sean, se respete cómo quieren afrontar el final de su vida", explicó este miércoles la vicepresidenta de la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), Pilar Cartón, quien ofreció la charla "Testamento vital" en la Casa de la Cultura de Grado como parte del programa de la Semana de la Salud junto a la trabajadora social del ambulatorio moscón, Josefa Cartoi.

Cartón explicó a los asistentes los derechos que tienen de cara a decidir de manera anticipada qué cuidados y tratamientos sobre su salud desean recibir cuando ya no puedan tomar decisiones. Entre ellas se incluyen los cuidados paliativos, la eutanasia, la donación de órganos y tejidos o la cesión del cuerpo a la ciencia tras el fallecimiento. Unas voluntades que se recogen en el testamento vital, que puede ser revocado, modificado y sustituido por la persona en cualquier momento.

También intervino la trabajadora social del ambulatorio de Grado, quien es la encargada de informar y tramitar la documentación del Testamento Vital en el concejo. Para ello, hay que pedir cita en el centro de salud. Cartoi señaló en la charla que todas las semanas realizan certificaciones. "Todas las semanas gestionamos alguno, generalmente la gente joven no va, suele ser gente por lo general jubilados o personas con un deterioro muy grave que ya quieren dejarlo agarrado por si acaso. Si va alguien joven es porque ha visto padecer a un familiar", indicó.

Más actividades

La Semana de la Salud continúa este jueves con una ruta saludable a Peñaflor, con salida a las 10.00 horas desde el parque San Antonio. Por la tarde, desde el parque Manuel Pedregal saldrá una clase de marcha nórdica que recorrerá el casco histórico de la villa moscona.

El viernes las actividades siguen con un taller de primeros auxilios básicos y la charla "Que la fuerza te acompañe: la actitud muscular como determinante de calidad de vida", con participación de Juan Luengo y Hugo Olmedillas. También el viernes habrá un taller sobre prevención del deterioro cognitivo impartido por Carmen Martínez, neuróloga jubilada, y otro de gestión emocional dirigido a personas cuidadoras.

Taller para jóvenes

El sábado, la Semana de la Salud incluye una visita guiada gratuita por el casco histórico de la capital moscona y la arquitectura indiana, además de un cuentacuentos familiar a cargo de Olaya Rubio en la Casa de la Cultura. La programación se completará con un taller de habilidades psicoemocionales para jóvenes en La Panera.

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El cierre de la Semana de la Salud de Grado será el próximo domingo 31 de mayo con la Feria de la Salud en el parque Manuel Pedregal de 10.30 a 14.30 horas con la participación de más de 40 entidades. Además de espacios de divulgación y diversos talleres, los asistentes podrán conocer cómo es una ambulancia por dentro.