La familia Széchényi, de origen húngaro, vende su palacio de Grado, una propiedad "ideal para bodas y celebraciones"

La familia Széchényi, de origen húngaro, es la propietaria de uno de los palacios más emblemáticos de la zona rural de Grado. Se trata de una edificación del siglo XVIII, que ha pasado por varias manos, desde los Flórez hasta los Uría, hasta llegar a sus actuales dueños, que ahora la tienen a la venta por 1,5 millones de euros.

El palacio, localizado en Bayo, y también conocido como de los Díaz Miranda, tiene dos plantas, con 400 metros cuadrados en cada una, más un bajo cubierta. Cuenta con ocho dormitorios y cinco cuartos de baño y un terreno de 40.000 metros cuadrados con hórreo, cuadras, fuentes y llagar, destaca la inmobiliaria que lo tiene a la venta, que destaca sus cualidades y potencial como complejo hostelero y espacio "ideal" para bodas y celebraciones.

Así es por dentro el espectacular Palacio de Bayo, en Grado / The Singular Space

Este es uno los espacios palaciegos que atesora Grado, que cuenta entre otras joyas históricas con la Torre de Villanueva, la Torre de Báscones, el palacio de Agüera, entre otras edificaciones de gran porte y distintas épocas.

Destaca en Grado también la colección de palacetes y casonas indianas, con seis en la villa y algunas más en el entorno. Una de ellas, Villa Granda, se encuentra también a la venta, en este caso por 1.183.473 euros. Se trata de una propiedad con 13 habitaciones y una gran finca de recreo en su parte trasera.