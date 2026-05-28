Grado exhibe una symphonetta, centenaria joya musical que será restaurada por Felipe Rubial: "Es una pieza muy rara y prácticamente desaparecida"
El instrumento, que data de 1900 y es similar a un bandoneón, aunque se tocaba sobre una mesa, pasa a formar parte de la colección de acordeones del Museo Villa ya Mercáu
El concejo moscón amplía su patrimonio musical. La Colección Acordeones de la sede "Villa ya mercáu" del Museo Etnográfico y de Historia de Grado suma una nueva y casi única pieza. Se trata de un instrumento muy raro, que ha sido muy difícil de conseguir y que no se puede ver en ninguna exposición pública en España. Es una symphonetta de hacia el año 1900, que ya se podrá ver estos próximos días en la muestra antes de que entre en el taller para ser restaurada.
"La mayoría de symphonettas desaparecieron, no sé si en España habrá alguna en alguna colección privada, pero posiblemente no haya otra que esté expuesta al público. En Europa no está ni en el Museo del Instrumento de Viena ni en el Museo de la Música de Bruselas, pero quizá haya alguna en las colecciones de las casas como Hohner", explica Felipe Rubial, vecino de la villa moscona y propietario de la muestra de acordeones que está cedida al Ayuntamiento para su exhibición.
La symphonetta es un instrumento musical de escala cromática que se inventó en Hamburgo (Alemania) entre 1890 y 1900 y se fabricó hasta el año 1920. Es parecido a un bandoneón, pero con la curiosidad de que se toca sobre una mesa. Este singular dispositivo musical proliferó en los bailes, pero al ser más incómodo de tocar perdió fuelle entre los músicos de la época.
"No era muy operativo y técnicamente era más completo el bandoneón", precisa Rubial. "Aunque se hicieron muchos y de muchos tipos, son instrumentos que no tuvieron salida industrial, por lo que quedaron muy pocos", añade. Por eso ha sido tan difícil de conseguir. Lleva años buceando en los mercados de instrumentos antiguos físicos y en internet sin dar con la ansiada symphoneta.
"Quedan tan pocas que solo la había visto una vez y en ese momento no fui a por ella, pero un día entré en una página a buscar otras cosas y me la encontré, así que pujé. Hubo que batirse el cobre, pero me salí con la mía", celebra el coleccionista, que comenzará ya con el proceso de restauración, aunque la symphonetta se podrá ver durante los próximos días en la sede museística moscona, en el palacio Fontela.
Restauración
Después, el instrumento musical se irá al taller de Rubial, donde estará de seis a ocho meses para ser restaurado por completo. La symphoneta será desmontada pieza a pieza para comenzar la reparación. Un proceso artesanal que Rubial hace con el máximo rigor para devolverla a su estado original: "No trato de mejorarlos, sino de dejarlos igual que eran. Si el tornillo es de gota de sebo, lo pongo de gota de sebo; hay que ser fiel a lo que ellos hicieron", afirma.
Una restauración en la que hace de todo, desde cromados a tratamiento de piel, marquetería o trabajos textiles: "Son muchos oficios y, encima, todos muy delicados", señala. Además, mientras observa la symphonetta indica que la pieza que se encuentra en Grado "debe tratarse de las primeras que se hicieron". Y lo dice porque los fuelles "no llevan contorneras metálicas, por lo tanto, es muy antigua".
En cuanto esté restaurada, la symphonetta formará parte de la Colección Acordeones del Museo "Villa ya mercáu" de Grado, donde "ya se puede presumir de tener una pieza única", concluye Rubial, feliz de iniciar el trabajo del taller que tanto disfruta para que la pieza pueda lucirse para disfrute del público.
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