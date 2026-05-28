De Hugo Fontela a la fábrica de armas de San Pelayo: visita guiada de una veintena de moscones al Museo de Bellas Artes de Asturias
La actividad estuvo organizada por la Asociación Valentín Andrés junto a la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Grado
Visita al Museo de Bellas Artes de Asturias en una actividad organizada por la Asociación Valentín Andrés junto a la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Grado. Fueron 21 personas las que tuvieron la oportunidad de disfrutar de esta propuesta, a través de la que pudieron recorrer el equipamiento de la mano del conservador del museo Gabino Busto Hevia.
A lo largo de casi dos horas de recorrido y explicaciones, Busto Hevia repasó con los asistentes alguno de los cuadros más significativos, "concluyendo con un pintor sobresaliente de la villa moscona: Hugo Fontela". "Como anécdota, nos mostró una pistolas confeccionada en la histórica fábrica de armas de San Pelayo, antecesora de la fábrica de Trubia", señalaron los responsables de la Asociación Valentín Andrés.
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