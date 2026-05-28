"Merchero", el toro campeón con un retiro feliz en la ganadería La Borbolla: "Sigue funcionando a pleno rendimiento, ya tiene varias hijas y esperamos más"
A sus 12 años tiene una presencia imponente y una vida plácida con su actual propietario, el moscón Alex Rodríguez, que lo sacó del mundo de los concursos el año pasado
"Merchero", el súper toro que lo ganaba todo en certámenes ganaderos por distintos puntos de Asturias, lleva hoy una vida plácida de retiro en Grado, en la ganadería La Borbolla, de Álex Rodríguez. Su última aparición pública fue en mayo de 2025, en el XI Concurso de Ganado Vacuno del municipio, donde se alzó con el título de campeón de su categoría. Desde esa fecha disfruta de una existencia alejada de los concursos, tranquila en los pastos de su propietario, aunque sigue teniendo descendencia para transmitir su buena genética, eso sí, en casa, no para afuera.
A sus 12 años cumplidos el pasado marzo, "el toro sigue funcionando a pleno rendimiento, está con las vacas en prao, tiene ya varias hijas" y se espera que vengan más animales que continúen con su legado de mejora genética. "Es un toro muy noble, con mucha solera, tiene todo", explica Álex Rodríguez, que indica que cubre a las vacas de su ganadería exclusivamente.
Capa, patas, cabeza y cuernos
Este joven ganadero de Grado pudo comprar el toro después de mucho tiempo de haberle echado el ojo en los muchos concursos en los que siempre ganaba. Es un ejemplar especial y por ello también recibe desde siempre muchos cuidados, desde la alimentación hasta otros aspectos relacionados con su bienestar.
De presencia imponente pese a su edad, "Merchero" tiene todo para destacar. Morfológicamente reúne las mejores características de la raza (Asturiana de los Valles). "La capa, las patas, tiene una cabeza guapa, proporcionada al cuerpo, los cuernos abiertos y grandes...", describe el propietario respecto a algunas de las cuestiones que se valoran de este tipo de animales y que en este caso tiene el toro, que vivirá ya la misma vida tranquila y feliz que tiene ahora en La Borbolla hasta el fin de sus días.
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