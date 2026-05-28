El Bar Cuba y otros locales legendarios de finales de siglo en Grado: el archivo fotográfico de los antiguos establecimientos moscones

El Pirucho, Maracaibo, Barullo, Studio 4, La Mina, L' Ablugo, Cangués, Perales... Son todos bares que existían en Grado a finales del siglo XX, establecimientos míticos de la villa que conocieron muchas generaciones de moscones. Muchos ya no existen e incluso han desaparecido los edificios que los acogieron. Algunos sobreviven, otros cambiaron de dueños y de nombre, y también los hay que posiblemente ya no queden ni en la memoria de algunos vecinos.

Frente al paso del tiempo que va borrando recuerdos, momentos e historias de los lugares, existen los archivos, muchas veces privados, y en este caso fotográficos. Uno de los más importantes sobre el pasado y el presente de Grado lo tiene Nando Fernández Arias, que durante décadas ha ido retratando el devenir del concejo y que hoy cuenta con una colección única que permite indagar en el Grado del ayer en muy diversos ámbitos.

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Entre ellos, cuenta con un archivo sobre los bares y locales de hostelería de Grado que pueden verse en la galería que acompaña a estas líneas. Es solo una pequeña parte de las fotografías sobre esta temática con la que cuenta Fernández Arias.