El Bar Cuba y otros locales legendarios de finales de siglo en Grado: el archivo fotográfico de los antiguos establecimientos moscones
Una colección particular de imágenes reúne algunos de los más populares de su tiempo
El Pirucho, Maracaibo, Barullo, Studio 4, La Mina, L' Ablugo, Cangués, Perales... Son todos bares que existían en Grado a finales del siglo XX, establecimientos míticos de la villa que conocieron muchas generaciones de moscones. Muchos ya no existen e incluso han desaparecido los edificios que los acogieron. Algunos sobreviven, otros cambiaron de dueños y de nombre, y también los hay que posiblemente ya no queden ni en la memoria de algunos vecinos.
Frente al paso del tiempo que va borrando recuerdos, momentos e historias de los lugares, existen los archivos, muchas veces privados, y en este caso fotográficos. Uno de los más importantes sobre el pasado y el presente de Grado lo tiene Nando Fernández Arias, que durante décadas ha ido retratando el devenir del concejo y que hoy cuenta con una colección única que permite indagar en el Grado del ayer en muy diversos ámbitos.
Entre ellos, cuenta con un archivo sobre los bares y locales de hostelería de Grado que pueden verse en la galería que acompaña a estas líneas. Es solo una pequeña parte de las fotografías sobre esta temática con la que cuenta Fernández Arias.
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