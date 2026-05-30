Un centenar de pilotos disputarán el Rallysprint Villa de Grado Benfer, que será un homenaje al fallecido Kike Fernández, de la escudería moscona

El Rallysprint Villa de Grado Benfer celebrará su novena edición los días 5 y 6 de junio con un centenar de pilotos procedentes de Asturias, Galicia y Castilla y León. La presentación de la prueba deportiva tuvo lugar este viernes en la capilla de los Dolores de Grado, donde dieron cuenta del programa y horarios de la carrera, que se dedica al homenaje a Kike Fernández, compañero fallecido de la escudería Villa de Grado.

La prueba arrancará el viernes con las verificaciones, que tendrán lugar en el Mercado de Ganado desde las 16.00 horas. A las 20.30 horas será la ceremonia de salida en la plaza General Ponte, que estará cargada de emoción con el recuerdo a Kike Fernández.

El Rallysprint Villa de Grado comenzará el sábado a las 08.30 horas con la salida del primer participante. En esta edición, la competición contará con un tramo totalmente renovado pasando por Fuejo, Bayo, La Tejera y Somines. Desde la organización destacaron que esta última es una parte inédita, con un final muy técnico. Se realizarán tres pasadas.

Al acto de presentación acudieron Venerando Álvarez, como representante de la Federación de Automovilismo del Principado de Asturias, Domingo Alonso y José Manuel Díez, presidente y vicepresidente de la escudería Villa de Grado, Lorena Cabo, concejala de Deporte, Turismo, Cooperación, Movimientos Sociales, Mercados, Festejos y Medio Ambiente de Grado y Daniel Berdasco, gerente de Benfer, además del piloto local Manuel Mora.

"Mucha velocidad"

El presidente de la Escudería Villa de Grado destacó que "contamos con un tramo muy completo, de lo mejor que se puede ver en el panorama regional". Además, recalcó una petición a todos los asistentes: "Por favor, que el público respete las medidas de seguridad, que salga todo bien, ya que esto es una fiesta para todos".

Por su parte, Venerando Álvarez, aseguró que "es una alegría contar con este Rally, ya que Grado siempre fue una comarca que nos dio alegrías en el mundo del automovilismo". También participó en la presentación el piloto local Manuel Mora, quien admitió que "es una prueba que lleva mucho trabajo; es un tramo de mucha velocidad, en los coches de cabeza habrá poca diferencia".

Un instante de la presentación. / José Pérez

Por su parte, el gerente de Benfer, Daniel Berdasco, como patrocinador principal de la prueba, dio su agradecimiento a la escudería "por contar con nosotros, es un evento deportivo que el año pasado regresaba como experimento y ahora es una realidad consolidada". "En la edición de 2025 fue un éxito rotundo. Demostrar nuestro apoyo al deporte local, que tenemos un gran arraigo a la villa moscona, es especial apoyar este tipo de eventos, con gente tan joven que viene con mucha ilusión", añadió Berdasco

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Por último, la concejala de Deporte, Lorena Cabo, apuntó que el equipo de gobierno apuesta "por las cosas que hace la gente del pueblo, me consta que la gente de la organización ha contado con las opiniones de los vecinos para poder sacar esto adelante, habrá muchos visitantes de fuera y un ambientazo tremendo", celebró.