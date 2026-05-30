Grado da un golpe a la ELA con cientos de karatekas y grandes maestros en el curso benéfico del Gimnasio Lino: "Esto va más allá del tatami, es una buena causa"

"Gracias a todos los karatekas que estáis en este curso que, aparte de ser una maravilla por los maestros que lo imparten, esconde un sentido más profundo. A mí me da voz para poder contaros cómo los enfermos de ELA vivimos entre tanto músculo atrofiado, y a vosotros os invita a ayudarnos a luchar contra esta enfermedad que nos priva de muchas cosas, pero nunca de las ganas de vivir, de compartir y ser felices", dijo Almudena Fernández en nombre de su hermano Chus Fernández este sábado en el polideportivo de Grado. El equipamiento moscón acogió el curso benéfico “Dale un golpe a la ELA” para recaudar fondos que serán destinados a la Asociación de Esclerosis Lateral Amiotrófica de Asturias.

Acudieron cientos de deportistas y los mejores maestros del panorama nacional. La cita solidaria, organizada por el Gimnasio Lino en colaboración con el Ayuntamiento de Grado, es ya una fecha señalada en el calendario, donde se imparten clases técnicas de kata y kumite con los mejores maestros de ambas disciplinas.

Así, en la presente edición, la cuarta, contaron con el exseleccionador nacional y campeón mundial, Lino Gómez, el seleccionador nacional y campeón del mundo, Iván Leal; el también seleccionador nacional y campeón del mundo, el moscón Óscar Vázquez; el medallista de plata olímpica Damián Quintero; la medallista mundial Paola García, medallista mundial; y el campeón del mundo, Raúl Martín.

"Esto va más allá del tatami, es una buena causa y Lino es familia, nos une una buena amistad, así que he venido a apoyar a Chus y a todos los enfermos de esta cruel enfermedad, para mí es un placer estar aquí y compartir con buenas personas", aseguró el karateka olímpico, Damián Quintero.

Los maestros dirigieron entrenamientos técnicos durante todo el día, ofreciendo sus mejores conocimientos sobre este deporte exigente, en el que los valores son parte fundamental de la práctica. "Sobre todo queremos que se lo pasen bien porque esto es la fiesta de la solidaridad, si vienen y lo disfrutan se correrá la voz y vendrán más a apoyar la causa", apuntó el seleccionador nacional, Iván Leal.

Emocionante ceremonia

Al mediodía, aprovechando el descanso para comer y reponer fuerzas, se hizo entrega de unos trofeos a los maestros participantes, así como le hicieron un detalle a Chus Fernández por parte de la Federación Asturiana de Karate y el Gimnasio Lino. A la ceremonia acudió el presidente de la entidad regional, Rufo Antonio Fernández González, y el vicepresidente, Félix Bargados Díaz. Fue un momento muy emocionante debido al discurso que ofreció Lino Gómez, quien definió a Fernández como uno de los maestros de su vida.

"De él aprendí a hacer karate sin utilizar el cuerpo, a resistir cuando estaba a punto de rendirme. Él me enseñó que se puede encarcelar el cuerpo pero jamás el alma. Y también me enseñó el valor de una sonrisa, el valor, en fin de vivir", señaló muy emocionado. También agradeció a deportistas, maestros y público su asistencia, así como el apoyo del Consistorio para llevar a cabo el curso benéfico.

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Los karatekas y maestros se volcaron en la jornada, en la que las nuevas generaciones pudieron aprender de los mejores y aprovechar para tomarse fotografías con sus ídolos. Todo ello con fines benéficos por una causa justa, recaudar fondos para la investigación de la ELA que, en Grado, recibe un golpe de solidaridad.