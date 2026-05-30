"La línea del eclipse pasa justo por el pico Pedrorio; Grado es un lugar muy atractivo para verlo", destaca la Asociación "IESTelar"

La Asociación Astronómica "IESTelar" de Grado, nacida en el instituto César Rodríguez, presentó este viernes el programa de las primeras Jornadas de Divulgación Astronómica, impulsadas junto al Ayuntamiento y que culminarán el 12 de agosto con la observación del eclipse. Incluyen charlas, talleres y actividades participativas para conocer más sobre el universo y las estrellas.

"Es un programa muy ambicioso, con actividades para participar, no solo charlas", explicó Daniel Menéndez, presidente del colectivo y director del instituto, el único de España que imparte en bachillerato la materia "Introducción a la Astronomía". Menéndez detalló el programa previstoque concluirá con la observación del eclipse solar total que en Grado será visible: "La línea del ecplise pasa justo por el pico Pedrorio, Grado es un lugar muy atractivo para verlo", detalló.

Menéndez también agradeció la colaboración "excelsa" del Consistorio y puso el foco de atención en cómo la asociación, nacida en el ámbito educativo, ha dado el paso a la vida cultural y social del concejo. "Estamos muy orgullosos, un centro educativo no es un lugar rodeado de verjas, es un lugar abierto a la sociedad", apuntó.

La presentación se llevó a cabo en la Casa de Cultura con la participación también de la teniente de Alcalde, Cristina Coalla, la directora general de Inclusión Educativa y Ordenación, María Dolores Bueno, y el catedrático de la Universidad de Oviedo y director del Instituto de Ciencias y Tecnologías Espaciales de Asturias (ICTEA), Javier de Cos.

El científico aprovechó la presencia de alumnado del César Rodríguez para animarles a interesarse por la ciencia astronómica "porque el espacio parece algo lejano e inaccesible a lo que solo se puede mirar de lejos, pero realmente es un nuevo mercado, con un nuevo modelo de negocio, una oportunidad para las nuevas generaciones", dijo De Cos. Se refirió a la misión Artemis para explorar la luna y establecer un asentamiento definitivo de cara a llegar a Marte.

También Coalla y la representante del Principado destacaron el trabajo de "IESTelar" desde el ámbito educativo. Ayuda "a despertar vocaciones y reducir brechas de acceso al conocimiento científico", señaló Bueno. La teniente de Alcalde, por su parte, les animó a aprovechar que tienen una asociación de divulgación científica "para formar parte de ella, darle una oportunidad, os lo digo por experiencia personal".

Actividad para escolares

Previamente a la presentación de las jornadas, se realizó una actividad de divulgación científica en el instituto, en la que participó el alumnado de tercero de Primaria del colegio público Virgen del Fresno y el alumnado de la Escuela La Mata. Conocieron cómo funciona el sistema solar y cómo será el día del eclipse, así como recomendaciones para la observación.

Una sesión que fue presentada por Daniel Menéndez y estuvo guiada por la alumna de Introducción a la Astronomía, Rocío Pérez, quien animó a los pequeños a interesarse por la astronomía cuando pasen al instituto. Pérez y Menéndez les dieron indicaciones a los pequeños sobre el sistema solar, cómo funciona la gravedad o cómo será el eclipse total y las recomendaciones para verlo con seguridad.

Los niños se lo pasaron en grande y alucinaron con el telescopio solar que les mostraron, así como una maqueta móvil del sistema solar. "Es genial, me gusta mucho y me interesó muchísimo", destacó Hugo Lafuente, alumno del colegio Virgen del Fresno. Para Candela Otero, de los escolares de La Mata, la sesión científica fue "muy divertida" y ahora se queda con ganas de que llegue ya el día del eclipse.

El programa

El programa de las Jornadas de Divulgación Astronómica comienza el próximo 5 de junio con la charla "Materia oscura: el ingrediente secreto del universo" a cargo de Beatriz Cañadas del Río. Será en la Casa de Cultura a las 17.30 horas.

Las siguientes citas, que serán anunciadas públicamente de manera individual, siguen con una sesión sobre observación del eclipse a cargo de los miembros de "IESTelar",que tendrá lugar el 19 de junio. También la profesora de Lenguas Clásicas del instituto, Beatriz Mendívil, ofrecerá la actividad "Astronomía en las civilizaciones antiguas" el 3 de julio.

El siguiente acto será el 11 de julio con el experto José A. Manuel bajo el título "Nebulosas planetarias: el último suspiro de una estrella antes de morir" para dar el testigo el 17 de julio a Menéndez, que impartirá la charla "La astronomía hoy, hasta los límites de nuestro vecindario". Al día siguiente habrá una observación astronómica en la campa de San Roque, en Villamarín de Salcéu, con Faniel Menéndez y Raúl G. del Blanco.

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El 31 de julio, José A. Fernández ofrece en Grado la conferencia "El universo radioactivo", y el día 1 de agosto habrá una observación en remoto desde el Auditorio de Grado, que conectará con el observatorio de Peña Trevinca, en Galicia. Y llegados al 11 de agosto habrá una sesión nocturna de preparación para ver el eclipse, que tendrá lugar el 12 de agosto, con una sesión para disfrutarlo organizada por "IESTelar".