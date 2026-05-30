El PP de Grado exige el arreglo urgente de las antiguas escuelas de Fuejo, un inmueble con espacio social y vivienda habitada

El Partido Popular de Grado ha solicitado al Ayuntamiento que habilite "de manera inmediata" los mecanismos necesarios, ya sea mediante una modificación presupuestaria o cualquier otra fórmula administrativa, para proceder al arreglo urgente de las antiguas escuelas de la localidad de Fuejo. El edificio, actualmente utilizado como centro vecinal y vivienda habitual de un inquilino que reside allí desde hace 38 años, presenta un "grave deterioro, especialmente en el tejado, donde existe una gotera de grandes dimensiones que pone en riesgo la conservación del inmueble y la seguridad de las personas que lo usan a diario".

Así lo ha manifestado el presidente del Partido Popular de Grado, José González Menéndez, tras mantener hace unos días una reunión en Fuejo con vecinos y representantes de la Asociación Baracaxu. Según explicaron los populares, durante la visita se evidenció el "importante deterioro" del inmueble, con un boquete en el tejado que amenaza tanto la estabilidad de la construcción como la seguridad del inquilino y de quienes participan en las actividades vecinales.

Desde el Partido Popular trasladaron su "preocupación por el estado de abandono" que sufren estas escuelas desde hace años, indican, pese a las reiteradas peticiones realizadas tanto por la Asociación Baracaxu como por el propio vecino residente para que se acometiesen las reparaciones necesarias. Los populares destacaron que, hasta la fecha, los únicos arreglos realizados en el edificio han sido fruto del esfuerzo económico de la propia asociación.

Uso social

"Nos encontramos ante un edificio que continúa teniendo uso y actividad constante gracias al dinamismo de los vecinos y de la Asociación Baracaxu, que organizan de manera habitual reuniones, actividades y encuentros en este centro social. Precisamente por ello, no entendemos cómo un edificio tan utilizado, transitado y necesario para el pueblo puede llevar tantos años sin que se hayan acometido las actuaciones necesarias para garantizar su conservación y mantenimiento", señaló González.

Los populares subrayaron que estas antiguas escuelas no son únicamente un edificio, sino "un punto de encuentro fundamental para la vida social de Fuejo y un elemento clave para mantener viva la actividad en el medio rural". En este sentido, defendieron que las administraciones deben trabajar para fijar población y apoyar a quienes llevan toda una vida arraigada en los pueblos.

Fijar población

Especialmente sensible es la situación del inquilino que lleva cerca de cuatro décadas residiendo en el edificio. El PP mostró su preocupación ante la posibilidad de que, en lugar de acometer las obras necesarias, se plantee la salida de este vecino. "En un contexto de despoblación rural como el que atraviesa Asturias, lo que pedimos es que se acometan las obras necesarias para garantizar la seguridad y conservación de las antiguas escuelas, permitiendo así que este vecino pueda seguir viviendo en lo que ha sido su hogar durante casi 40 años", explicó el presidente del PP.

Además, los populares solicitaron al Ayuntamiento que, de cara al futuro, se habilite y pueda habitarse la otra vivienda actualmente abandonada dentro del mismo edificio, contribuyendo de este modo a mantener población y actividad en Fuejo. "Desde el Partido Popular de Grado seguiremos defendiendo la conservación de los espacios públicos del concejo, el apoyo al tejido asociativo y la protección de nuestros pueblos y vecinos, siempre desde una actitud constructiva y buscando el bien común", concluyó González.

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Por su parte, la Asociación Baracaxu y los vecinos de Fuejo esperan que esta denuncia sirva para desbloquear unas reparaciones que consideran "inaplazables".