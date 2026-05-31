Bienestar y ocio se dan la mano en la exitosa Feria de la Salud de Grado: "La gente está más sensibilizada con la importancia de cuidarse"

Bien cuidados por dentro y por fuera. Así se marchaban este domingo los asistentes a la Feria de la Salud de Grado, con la tensión arterial tomada y las mediciones de azúcar en sangre hechas. La cita congregó a más de 40 entidades, así como negocios de alimentación, cosmética y artesanía, que convirtieron el parque de Arriba en un punto de información, divulgación y de chequeos sanitarios básicos al aire libre. Además, hubo una animada clase de baile y los visitantes disfrutaron conociendo una ambulancia por dentro.

"Desde 2014 que hicimos la primera feria ha ido creciendo poco a poco y, sobre todo, vemos que la gente está más sensibilizada con el cuidado de la salud, que es bienestar físico, psicológico y social", valoró Silvia Fernández Suárez, psicóloga y técnico de Prevención en Drogodependencias del Plan Municipal sobre Drogas y del Consejo Municipal de Salud de Grado.

Prueba de ello fue el interés del público por conocer más sobre las asociaciones que se desplegaron en la villa moscona, donde además de dar a conocer sus objetivos y servicios aportaron divertidos juegos y actividades para el público. Con el azúcar en sangre medido y con un gran resultado se fue Rosa Fernández del puesto de la Asociación de Diabéticos del Principado de Asturias, donde realizaban pruebas para comprobar los niveles en sangre. También la Asociación Ictus Asturias y Otras Lesiones Cerebrales ofreció un juego de memoria con cartas que encantó a los más pequeños, como Elba Martínez.

Por su parte, los hermanos Carlos y Guillermo del Fresno Guzmán disfrutaron de un juego de realidad virtual que llevó la Asociación de Amputados de España (ANDADE), en el que mostró cómo los estupefacientes afectan a la visión a la hora de coger un coche. "Es una manera divertida de llegar a la gente, sobre todo a los niños", celebró la visitante Carmen Suárez tras pasar por el stand. También se lo pasaron en grande acertando las preguntas del rosco de Pasapalabra de la Asociación Española contra el Cáncer.

Otra de las propuestas que atrajo a mucha gente en la Feria de la Salud fue la oportunidad de conocer una ambulancia de soporte vital básico por dentro de la mano de Juan Luis Rozada, de Cruz Roja. "Está muy bien", señaló Beatriz Ramos, quien se interesó por el botiquín de parto "porque tengo una amiga que está a punto de dar a luz, para saber qué se necesita". El grupo de jóvenes hizo muchas preguntas sobre el funcionamiento e incluso una de ellos, Raquel Fernández, hizo las veces de paciente.

Productos naturales

La Feria de la Salud congregó principalmente a entidades del sector, con representación de colectivos locales como la Asociación Rober contra el Cáncer o el grupo de Protección Civil; pero también hubo tiempo para hacer compras de productos agroalimentarios, cosméticos y artesanía. Como la emprendedora Claudia Cabrera, que presentó su proyecto de dietética "Sana Gula" en el que anima a "comer de forma saludable, equilibrada y sin complicaciones, pues es el primer pilar de la vida para una vida sana y un buen envejecimiento".

Con una amplia gama de productos de cosmética natural acudió el negocio somedano "La Vaqueira" de Vanesa Lorences. "Por lo general, la gente es más de mirar y poco de comprar, pero es un buen escaparate, una promoción para dar a conocer la marca y los productos de la tierra y también es cierto que hay gente que viene expresamente a comprar este tipo de productos naturales", comentó.

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La Feria de la Salud de Grado crece año tras año en presencia de entidades y negocios, sumando cada vez más público y más concienciado con la importancia del cuidado de la salud física y mental. Un cierre de lujo para la Semana de la Salud en una jornada de sol y gran ambiente de mercado en la villa moscona.