Nace la Asociación Asograbe Vida Digna para apoyar a personas vulnerables en el medio rural de Grado y Belmonte
La iniciativa busca ofrecer apoyo y orientación a personas mayores, con discapacidad o en situación de dependencia en el entorno rural bajo el lema "Vulnerables sí, pero con derechos"
Vecinos de Grado y Belmonte de Miranda han fundado una nueva asociación "Asograbe Vida Digna" que tiene como objetivo acompañar, escuchar y orientar a personas que puedan encontrarse en situación de vulnerabilidad en el medio rural de ambos concejos.
Bajo el lema “Vulnerables sí, pero con derechos”, la entidad nace con vocación social y comunitaria para ofrecer orientación básica, cercanía y apoyo puntual a personas mayores, con discapacidad, con dependencia, familias cuidadoras y vecinos que, en determinados momentos, puedan sentirse perdidos o no sepan a qué recursos acudir.
Desde la asociación explican que su finalidad no es sustituir el trabajo de los servicios sociales, sanitarios, jurídicos o administrativos, sino colaborar y servir de puente entre la ciudadanía y los recursos públicos competentes, siempre desde el respeto institucional, la prudencia y la responsabilidad.
"Asograbe Vida Digna" pretende desarrollar una labor voluntaria y según disponibilidad, especialmente en un entorno rural donde cuestiones como el envejecimiento, la dispersión territorial, la dependencia, la discapacidad, la soledad no deseada o la falta de acceso cercano a determinados servicios pueden generar mayores dificultades para algunas personas.
La asociación señala que uno de sus objetivos es contribuir a que ninguna persona vulnerable se sienta sola, invisible o desorientada por desconocer dónde acudir o cómo iniciar determinados trámites o procesos de ayuda. La entidad desarrollará su actividad desde principios de escucha, cercanía, orientación básica y colaboración responsable, preservando siempre la intimidad y la situación personal de quienes soliciten apoyo.
El colectivo dispone además de presencia en redes sociales, a través de su página de Facebook, como canal de información y contacto con la ciudadanía.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la cafetera más potente y barata del mercado: disponible por menos de 50 euros
- Multado por circular a menos de 120 kilómetros por hora en autopista pero la cámara cazó lo que le faltaba dentro: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Tragedia en la media maratón 'Ruta de la Reconquista': fallece un participante tras desplomarse a escasos metros de meta
- El refugio de verano de Amancio Ortega está en un pequeño pueblo rodeado de calas preciosas, conocido como el Caribe gallego
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el secador de pelo iónico más potente del mercado: garantiza los mejores resultados
- Merchero', la jubilación dorada de un toro campeón en la ganadería La Borbolla: 'Sigue funcionando a pleno rendimiento, ya tiene varias hijas y esperamos más
- Jesús Martínez acelera por el nuevo técnico del Real Oviedo: estas son las opciones para el banquillo carbayón
- Los pastores de los Picos de Europa, protagonistas en el próximo encuentro de 'Pueblos ejemplares