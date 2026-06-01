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Nace la Asociación Asograbe Vida Digna para apoyar a personas vulnerables en el medio rural de Grado y Belmonte

La iniciativa busca ofrecer apoyo y orientación a personas mayores, con discapacidad o en situación de dependencia en el entorno rural bajo el lema "Vulnerables sí, pero con derechos"

Actividad para personas mayores.

Actividad para personas mayores. / G. V.

Sara Arias

Grado/ Belmonte de Miranda

Vecinos de Grado y Belmonte de Miranda han fundado una nueva asociación "Asograbe Vida Digna" que tiene como objetivo acompañar, escuchar y orientar a personas que puedan encontrarse en situación de vulnerabilidad en el medio rural de ambos concejos.

Bajo el lema “Vulnerables sí, pero con derechos”, la entidad nace con vocación social y comunitaria para ofrecer orientación básica, cercanía y apoyo puntual a personas mayores, con discapacidad, con dependencia, familias cuidadoras y vecinos que, en determinados momentos, puedan sentirse perdidos o no sepan a qué recursos acudir.

Desde la asociación explican que su finalidad no es sustituir el trabajo de los servicios sociales, sanitarios, jurídicos o administrativos, sino colaborar y servir de puente entre la ciudadanía y los recursos públicos competentes, siempre desde el respeto institucional, la prudencia y la responsabilidad.

"Asograbe Vida Digna" pretende desarrollar una labor voluntaria y según disponibilidad, especialmente en un entorno rural donde cuestiones como el envejecimiento, la dispersión territorial, la dependencia, la discapacidad, la soledad no deseada o la falta de acceso cercano a determinados servicios pueden generar mayores dificultades para algunas personas.

La asociación señala que uno de sus objetivos es contribuir a que ninguna persona vulnerable se sienta sola, invisible o desorientada por desconocer dónde acudir o cómo iniciar determinados trámites o procesos de ayuda. La entidad desarrollará su actividad desde principios de escucha, cercanía, orientación básica y colaboración responsable, preservando siempre la intimidad y la situación personal de quienes soliciten apoyo.

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El colectivo dispone además de presencia en redes sociales, a través de su página de Facebook, como canal de información y contacto con la ciudadanía.

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