Boda de Marta Canteli y Luis Pola rodeados de familia, amigos y compañeros de La Flor de Grau y la Banda de Gaitas Teixo Manolo Quirós

Boda de Marta Canteli, presidenta de la Asociación de Folclore La Flor de Grau, y de Luis Álvarez Pola, director de la Banda de Gaitas Teixo Manolo Quirós, contrajeron matrimonio este sábado en el Palacio Conde de Toreno, en Salas, en una ceremonia civil en la que estuvieron acompañados de decenas de amigos, familiares y compañeros de las agrupaciones en las que participan. Fue una celebración muy emotiva y también divertida, pues los novios, además de bailar el típico vals, se animaron después con un saltón.

Ofició el alcalde de Salas, Sergio Hidalgo, en un enclave de ensueño, pues este palacio se ubica en un entorno natural de excepción. La boda pudo ser al aire libre y los recién casados obsequiaron con una planta de texo a los invitados, que disfrutaron del banquete y la posterior fiesta, en la que no faltó la música tradicional.