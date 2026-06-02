Grado abre hasta el 12 de junio la inscripción para las colonias urbanas infantiles de este verano

El Ayuntamiento de Grado mantiene abierta hasta el 12 de junio la inscripción para participar en las colonias urbanas "Moscando" y "Pre-moscando", previstas para los meses de julio y agosto con el objetivo de facilitar a las familias la conciliación durante los meses de vacaciones escolares.

La oferta se divide por quincenas, con un coste de 50 euros por menor. Los niños y niñas de Grado que acudan a las colonias urbanas disfrutarán de ellas de lunes a viernes en La Panera, donde realizarán actividades y juegos con entrada y salida flexible de 08.00 a 10.00 horas y de 14.00 a 15.00 horas, respectivamente.

Las plazas son limitadas y la lista final de admitidos se publicará en la página web del Ayuntamiento el 19 de junio. Para realizar la solicitud es necesario descargar los formularios de inscripción, que están disponibles en la web municipal, y presentar un justificante de pago. La cuenta a realizar el ingreso es ES81 2103 7015 1100 3001 6695.

Las peticiones de plaza se harán por registro, bien de manera presencial en el Consistorio mediante cita previa; o a través del sistema telemático. En el campo correspondiente al asunto deberá indicarse claramente: "Inscripción en las colonias urbanas 2026".

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Para más información se puede contactar con el Centro de Juventud La Panera a través del correo electrónico oij@ayto-grado.es o a través de los números de teléfono 985753102 y 637702826.