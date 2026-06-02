Grado celebra la fuerza del asociacionismo local en la Axuntanza de este domingo: "Juntos se va mejor y se llega más lejos"

"Juntos se va mejor y se llega más lejos”. Es uno de los lemas que guían el espíritu con el que se organiza la Axuntanza promovida por la Asociación Amigos de Grado y que reúne a colectivos, clubes deportivos, entidades educativas y de otro tipo. Será este domingo, 7 de junio, en el parque de Arriba, de 11.00 a 13.00 horas, con el fin de evidenciar la potencia y unidad del tejido asociativo local, así como su respaldo a la candidatura de Grado al "Premio ejemplar" de Asturias.

"Es de todos sabido que Grado cuenta con el mercado más antiguo de Asturias, data del año 1256, también cuenta con el privilegio de compartir el Camino Primitivo de Santiago y el Camín Real de la Mesa con otros pueblos. A su vez, Grado dispone, además, de una arraigada cultura deportiva fuera de toda duda y el cuidado de su patrimonio forma parte de su ADN", indican desde Amigos de Grado en relación a algunos de los valores que se explicitan en la candidatura. Tiene además el municipio un hecho diferencial, un activo "que representa una gran fortaleza y hay que celebrar" y se trata del elevado número de asociaciones y colectivos del concejo. Asimismo, estas destacan por su fructífera convivencia y sus lazos de cooperación en las distintas iniciativas en favor del conjunto del territorio.

Segundo año consecutivo

Con la Axuntanza, que se celebra por segundo año consecutivo, quedará patente de nuevo la importancia y relevancia del asociacionismo en Grado. Durante los actos en el parque de Arriba, se repartirá gratuitamente un culín de Sidra de Asturias DOP acompañado de un pinchín de queso de Afuega’l Pitu DOP con pan de escanda. Será a partir de las 12.00 horas y hasta agotar existencias.

"No nos olvidamos de los niños para los que también habrá globos, marcapáginas y/o suspiros de Grado", indican los responsables de la Asociación Amigos de Grado, que preside Manuel Fernández Martínez. Se obsequiará también a las madres con un clavel.

El programa de actos se inicia a las 11.00 horas con la presentación de los participantes de la Axuntanza a cargo de Gustavo Adolfo Fernández, cronista oficial de Grado. La jornada contará con las actuaciones de la Banda Gaites Conceyu Grau, la Asociación de Mujeres por Grado y Valentín de Villandás. También de Marina Carbajosa, del Grupo de Teatro de Grado y de Dinamia, que ofrecerá actividades infantiles.

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La Asociación Amigos de Grado anima a acudir al evento de este domingo, tanto a vecinos como a visitantes, "para poder disfrutar de esta experiencia ejemplar". El colectivo también quiere "agradecer el trabajo realizado durante tantos años, desde distintos ámbitos, a todas aquellas personas y socios que colaboraron y colaboran" con ellos.