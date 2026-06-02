El homenaje a la marquesa de la Vega de Anzo reúne a sus allegados y amigos, entre ellos a la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre

Pilar González del Valle, marquesa de la Vega de Anzo, fallecida en octubre pasado, fue recordada este lunes en Madrid con gran cariño, en un acto de homenaje con amigos, familiares, ganaderos, aficionados a los toros y periodistas. Entre los asistentes, Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid y exministra, o el exalcalde madrileño José María Álvarez del Manzano, que compartieron con ella afición y amistad durante años en Las Ventas.

Fue precisamente en la sala Antonio Bienvenida de la plaza de toros de Las Ventas donde se celebró un acto en el que intervinieron familiares y amigos que destacaron su personalidad vitalista y su forma de ser amable, franca y acogedora siempre. Acudieron José Joaquín Moreno Silva, ganadero de Saltillo, la exministra María Dolores de Cospedal, Pedro Chicharro, en representación de la Peña José y Juan, o Miguel Martín, director gerente del Centro de Asuntos Taurinos, entre otros.

María José González del Valle, hermana de la fallecida, durante su intervención en el acto. / M. J. V.

Pilar González del Valle, que pasaba veranos y vacaciones en Grado, en la casa familiar de Castañeo, era miembro del Centro de Asuntos Taurinos de Madrid. Al acto de este lunes, presentado por Andrés Amorós, no faltaron sus hermanas e hijos, además de otros familiares. Intervino su hija y actual marquesa de la Vega de Anzo, María Ureña González del Valle, y también su hermana María José González del Valle.

Tanto Pilar González del Valle como sus hermanas, Ana, María José, Belén y Paloma, esta última fallecida en 2023, han pasado siempre temporadas en Grado, sobre todo en verano, cuando su presencia es habitual en la villa. La vinculación de la familia con el municipio moscón es estrecha y la han mantenido sucesivas generaciones.

Pilar, como otros miembros de la familia, tuvo el deseo de que sus restos descansaran en la villa y sus cenizas, de hecho, se encuentran en la iglesia de San Pedro, en la zona próxima al altar, a la derecha.

Asistentes al acto. / M. J. G. V.

Con motivo del fallecimiento de Pilar González del Valle, los grupos de la Corporación moscona emitieron un comunicado de condolencias en el que destacaban que "tanto ella como el resto de la familia han venido apoyando las actividades del Ayuntamiento y de diversas asociaciones y clubes moscones" y dejaban constancia "de su labor en beneficio del concejo de Grado".

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En julio del año pasado, también el Club Deportivo Mosconia la homenajeó en agradecimiento a la aportación de la familia para hacer realidad el estadio de fútbol que lleva el nombre del Marqués de la Vega de Anzo. Se le hizo entrega de una placa conmemorativa con un texto en el que se expresaba el "más sincero agradecimiento por su valiosa colaboración, que ha permitido que este estadio y estas instalaciones deportivas permanezcan en funcionamiento durante tantos años, sirviendo a la comunidad y a la villa moscona, dejando una huella imborrable en nuestros corazones y en la historia de nuestro pueblo".