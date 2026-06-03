La Escuela de Música "Javier Prada" de Grado inicia el proceso de matriculación para el próximo curso, con nueve disciplinas

La Escuela de Música "Javier Prada" de Grado ha iniciado el período de matriculación para el próximo curso 2026/2027. El plazo se abrió este pasado 1 de junio para los alumnos que ya han cursado estudios en el centro durante el presente año, mientras que las personas de nuevo ingreso podrán formalizar su matrícula a partir del próximo miércoles 10 de junio.

Los vecinos interesados en tomar estudios musicales en Grado pueden elegir entre las siguientes disciplinas: música y movimiento, lenguaje musical, piano, guitarra española, guitarra eléctrica, bajo, percusión (batería), percusión tradicional y un coro infantil y juvenil, este último de carácter gratuito.

Antes de completar el proceso de inscripción, es necesario realizar el pago de 30 euros en la cuenta bancaria del Ayuntamiento de Grado. En el concepto del ingreso deberá aparecer obligatoriamente la frase "Matrícula Escuela de Música de Grado" junto con el nombre y apellidos del alumno y el nombre de la asignatura o asignaturas que se desean cursar.

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Una vez realizado el ingreso, los interesados deben acceder al formulario de matrícula. Existen dos opciones diferenciadas, matrícula para adultos y matrícula infantil, cada una con su propio enlace para formalizar la solicitud. Para más información, las personas interesadas pueden dirigirse a las dependencias de la Escuela de Música de Grado.