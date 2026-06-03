Rutas guiadas en junio para conocer Grado: el casco histórico, la arquitectura indiana y los museos protagonizan las visitas gratuitas por la villa

Junio pleno de visitas turísticas gratuitas en Grado, en un mes en el que el Ayuntamiento sigue ofertando estos itinerarios para mostrar su patrimonio y ofrecer a quienes llegan a la villa una propuesta que complementa la de la hostelería y la gastronomía local, el comercio o las actividades culturales y deportivas de todo tipo. Este mes hay recorridos guiados por el casco histórico, la arquitectura indiana y las colecciones de cámaras antiguas o acordeones. Para inscribirse hay que contactar con la Oficina de Turismo (636 90 90 88 o turismo@ayto-grado.es), aunque no todas requieren de reserva previa.

Las visitas guiadas al casco histórico, que incluye la capilla de Los Dolores y la sede Llagar de sidra del Museo Etnográfico y de Historia de Grado, tienen una duración de 50 minutos y necesitan inscripción previa. En junio se ofertan los días 7 y 14 a las diez de la mañana, el día 10 a las cuatro de la tarde, y los días 20 y 24 a las doce de la mañana.

La ruta que además del casco histórico incluye la arquitectura indiana, dura dos horas y necesita reserva previa. Este mes se puede realizar el día 10 a las cuatro de la tarde, el 14 a las diez de la mañana y el 20 a las doce de la mañana. Mientras, la visita a la sede Villa ya Mercáu del Museo Etnográfico y de Historia de Grado, que se desarrolla durante una hora, también requiere de inscripción y en junio se celebra el día 11 a las doce de la mañana.

Piezas singulares

Como siempre, la visita a la Colección Historia de la Fotografía, con decenas de cámaras antiguas y piezas singulares, propiedad de Corsino Fernández, es el primer domingo de cada mes y toca este, día 7. La hora de inicio son las 12 de la mañana y no se necesita reservar previamente. Dura una hora y si se quiere acudir basta con presentarse en la primera planta del Palacio Fontela (Calle Eduardo Sierra, 10) a la hora indicada, al igual que en el caso de la Colección Acordeones, de Felipe Rubial, que este mes se ve con el propietario como guía el día 21 a las 12.00 horas.

Por último, para conocer la sede de Cultura Tradicional y Colección de la Guerra Civil del Museo Etnográfico y de Historia de Grado hay visita libre los miércoles, de 16:00 a 18:30 horas. Para acudir con guía hay que consultar posibilidades con la Oficina de Turismo.