Rutas guiadas en junio para conocer Grado: el casco histórico, la arquitectura indiana y los museos protagonizan las visitas gratuitas por la villa
La colección de cámaras fotográficas históricas se muestra este domingo y la de acordeones el día 21
Junio pleno de visitas turísticas gratuitas en Grado, en un mes en el que el Ayuntamiento sigue ofertando estos itinerarios para mostrar su patrimonio y ofrecer a quienes llegan a la villa una propuesta que complementa la de la hostelería y la gastronomía local, el comercio o las actividades culturales y deportivas de todo tipo. Este mes hay recorridos guiados por el casco histórico, la arquitectura indiana y las colecciones de cámaras antiguas o acordeones. Para inscribirse hay que contactar con la Oficina de Turismo (636 90 90 88 o turismo@ayto-grado.es), aunque no todas requieren de reserva previa.
Las visitas guiadas al casco histórico, que incluye la capilla de Los Dolores y la sede Llagar de sidra del Museo Etnográfico y de Historia de Grado, tienen una duración de 50 minutos y necesitan inscripción previa. En junio se ofertan los días 7 y 14 a las diez de la mañana, el día 10 a las cuatro de la tarde, y los días 20 y 24 a las doce de la mañana.
La ruta que además del casco histórico incluye la arquitectura indiana, dura dos horas y necesita reserva previa. Este mes se puede realizar el día 10 a las cuatro de la tarde, el 14 a las diez de la mañana y el 20 a las doce de la mañana. Mientras, la visita a la sede Villa ya Mercáu del Museo Etnográfico y de Historia de Grado, que se desarrolla durante una hora, también requiere de inscripción y en junio se celebra el día 11 a las doce de la mañana.
Piezas singulares
Como siempre, la visita a la Colección Historia de la Fotografía, con decenas de cámaras antiguas y piezas singulares, propiedad de Corsino Fernández, es el primer domingo de cada mes y toca este, día 7. La hora de inicio son las 12 de la mañana y no se necesita reservar previamente. Dura una hora y si se quiere acudir basta con presentarse en la primera planta del Palacio Fontela (Calle Eduardo Sierra, 10) a la hora indicada, al igual que en el caso de la Colección Acordeones, de Felipe Rubial, que este mes se ve con el propietario como guía el día 21 a las 12.00 horas.
Por último, para conocer la sede de Cultura Tradicional y Colección de la Guerra Civil del Museo Etnográfico y de Historia de Grado hay visita libre los miércoles, de 16:00 a 18:30 horas. Para acudir con guía hay que consultar posibilidades con la Oficina de Turismo.
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