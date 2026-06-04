El Camín Real de la Mesa impulsa un estudio estratégico para revitalizar el comercio, la hostelería y los servicios de la comarca
El grupo de desarrollo rural, con sede en el Centro Municipal de Empresas "La Cardosa" persigue con este proyecto diseñar "medidas eficaces para la modernización y continuidad" de las pequeñas empresas
El Grupo de Desarrollo Rural "Camín Real de la Mesa" ha puesto en marcha un estudio estratégico para diagnosticar la salud del comercio minorista, la hostelería y los servicios personales en la comarca, que comprende los concejos de Belmonte de Miranda, Candamo, Grado, Illas, Las Regueras, Proaza, Quirós, Santo Adriano, Somiedo, Teverga y Yernes y Tameza. El proyecto, bautizado como "Emprende en Camín", tiene como objetivo "diseñar medidas eficaces que favorezcan su modernización y garanticen su continuidad".
De esta forma, durante las próximas semanas, un equipo de encuestadores profesionales debidamente acreditados recorrerá los establecimientos de la zona para recabar información sobre la evolución de cada negocio, sus dificultades y su interés por acceder a recursos de relevo, explica el "Camín Real" en un comunicado.
El grupo de desarrollo rural, con sede en el Centro Municipal de Empresas de "La Cardosa" de la villa moscona, hace un llamamiento a la participación: "Cuanto mejor se conozca la realidad, más ajustadas serán las medidas de apoyo". Los datos se tratarán con confidencialidad y se presentarán de forma agregada, garantizando el anonimato de los participantes.
La iniciativa, financiada con fondos europeos Leader dentro del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027 yrespaldada por la consejería de Medio Rural, pone el foco en el relevo generacional. "Los pequeños negocios no solo son motores económicos, sino que fijan población y mantienen vivos los pueblos", señala el grupo en un comunicado.
El objetivo final es claro, construir un diagnóstico realista que permita diseñar ayudas eficaces y garantizar que la comarca no pierda su tejido comercial y social.
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