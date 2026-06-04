La doctora Adela González habla en Grado sobre los avances científicos en rinitis alérgica
El acto tendrá lugar este viernes a las 19.30 horas, en la Casa de Cultura, organizado por la Asociación Cultural "Valentín Andrés"
La Casa de Cultura de Grado acoge este viernes 5 de junio la conferencia "La rinitis alérgica: abordaje integral en el S. XXI" que será impartida por la médico especialista en otorrinolaringología, Adela González Fernández. El acto, previsto para las 19.30 horas, está organizado por la Asociación Cultural "Valentín Andrés" con la colaboración de la concejalía de Cultura del Ayuntamiento.
"Este encuentro abordará la rinitis alérgica desde una perspectiva completamente renovada, alejada del viejo mito de que se trata de una simple molestia estacional", explica la entidad organizadora en un comunicado. Durante la sesión, de carácter didáctico y abierta a todo el público, González desvelará "el coste oculto" de esta patología en la calidad de vida, su impacto directo en el rendimiento laboral y escolar, y la estrecha conexión biológica entre la nariz y el pulmón.
Asimismo, se presentarán las últimas herramientas de diagnóstico de precisión y los tratamientos de vanguardia que están permitiendo a millones de pacientes recuperar el control de su respiración. "Una oportunidad excepcional para conocer los avances de la medicina moderna en un entorno tan comprometido con la salud y la cultura como nuestro concejo", destaca la Asociación Cultural "Valentín Andrés".
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