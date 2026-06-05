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Arranca el Rallysprint Villa de Grado Benfer, que llena de pilotos y público la capital moscona

El mercado de ganados acogió las verificaciones y la plaza General Ponte la ceremonia de salida

Espectáculo del motor en Grado con la ceremonia del Rallysprint Villa de Grado Benfer

Espectáculo del motor en Grado con la ceremonia del Rallysprint Villa de Grado Benfer

Paula Tamargo

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Paula Tamargo

Paula Tamargo

Grado

El Rallysprint Villa de Grado Benfer ha llenado de pilotos y público la capital moscona. El mercado de ganados ha acogido esta tarde las verificaciones desde las cuatro de la tarde y sobre las 20.30 horas se ha iniciado la ceremonia de salida en la plaza General Ponte, con el recuerdo a Kike Fernández.

Este sábado la prueba comienza a las 08.30 horas y la competición contará con un tramo totalmente renovado y un itinerario que pasará por Fuejo, Bayo, La Tejera y Somines.

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