Arranca el Rallysprint Villa de Grado Benfer, que llena de pilotos y público la capital moscona

El Rallysprint Villa de Grado Benfer ha llenado de pilotos y público la capital moscona. El mercado de ganados ha acogido esta tarde las verificaciones desde las cuatro de la tarde y sobre las 20.30 horas se ha iniciado la ceremonia de salida en la plaza General Ponte, con el recuerdo a Kike Fernández.

Este sábado la prueba comienza a las 08.30 horas y la competición contará con un tramo totalmente renovado y un itinerario que pasará por Fuejo, Bayo, La Tejera y Somines.