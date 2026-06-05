Arranca el Rallysprint Villa de Grado Benfer, que llena de pilotos y público la capital moscona
El mercado de ganados acogió las verificaciones y la plaza General Ponte la ceremonia de salida
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El Rallysprint Villa de Grado Benfer ha llenado de pilotos y público la capital moscona. El mercado de ganados ha acogido esta tarde las verificaciones desde las cuatro de la tarde y sobre las 20.30 horas se ha iniciado la ceremonia de salida en la plaza General Ponte, con el recuerdo a Kike Fernández.
Este sábado la prueba comienza a las 08.30 horas y la competición contará con un tramo totalmente renovado y un itinerario que pasará por Fuejo, Bayo, La Tejera y Somines.
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