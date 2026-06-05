"Hay ropa tendida", el proyecto artístico que se convierte en libro: "Es íntimo y poético, un retorno a lo que permanecía en silencio"

El proyecto "Hay ropa tendida. Elaboración de un trauma desde la perspectiva de género", que explora la represión tras la Guerra Civil en Grado a través del arte y que se presentó en la Casa de Cultura moscona en 2025, se convierte en libro. La autora, la neuropsicóloga Myriam Moral Rato, introduce textos en los que abre una puerta a su historia familiar de posguerra.

"Es un retorno a lo que permanecía en silencio, es la historia de una casa en la que el lector puede reconocerse aunque su historia sea distinta. Es un libro íntimo y poético", destaca Moral, quien estuvo en Grado para cerrar la fecha de la presentación del título, que tendrá lugar en las próximas Jornadas de Memoria Democrática de Grado previstas para el mes de septiembre.

En el libro, que incluye los trabajos artísticos con tintas, hilos y acuarelas que realizó para la exposición, Moral permite al lector "que se introduzca en mi casa, en mi historia y en mis recuerdos". La publicación está dividida en tres partes, "tres respiraciones". "La primera es la apertura de la herida, la segunda es la memoria encarnada y la tercera es la reparación y la transformación con un lenguaje que te devuelve al lugar donde se queda la memoria", indica.

Fosa de El Rellán

El proyecto artístico nació tras una visita de Moral junto a su familia a las labores arqueológicas y forenses de recuperación de los restos de 61 víctimas del franquismo en la fosa común de El Rellán. Una labor que fue realizada por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARHM) en este enclave del concejo.

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"Quería enseñarle a mi hija lo que había pasado en España y me repercutió de tal manera que dio por investigar y fijarme en todo lo que había pasado en mi propia historia, además leí 'Mujeres silenciadas pero no olvidadas' sobre la represión sobre las mujeres en Asturias y eso me llevó a querer hablar de mi familia y de mi propia historia, de mujeres que no dejaron de soñar pese a las circunstancias que tuvieron", concluye.