El nuevo parque infantil de Grado, que tendrá tirolina, a punto de terminarse en la zona de El Palmeral
Está diseñado para edades de 3 a 12 años
El nuevo parque infantil de Grado, en la zona de El Palmeral, está casi terminado. Este viernes se trabajaba en la instalación de la tirolina, uno de los elementos estrella de este espacio de ocio infantil localizado junto a la pista multideporte que el Ayuntamiento hizo en este ámbito hace ya tiempo.
Este espacio, que se llamará Parque de Los Editores, está diseñado para ser usado por niños y niñas de 3 a 12 años, según detalla el panel ya colocado en la zona.
El equipamiento dispone de un pavimento que absorbe impactos en la superficie del área de juegos y cuenta con elementos novedosos respecto a otros parques de la villa. Tiene, entre otros, un carrusel de estructura metálica y pasamanos de acero galvanizado, con planta circular, y hay columpios, además de una estructura infantil multijuego compuesta por una torre o atalaya.
Esta es una de las actuaciones en materia de parques infantiles que se han impulsado por el Ayuntamiento de Grado en este mandato y, en concreto, desde la concejalía de Parques y Jardines, a cargo del edil Chema González Beovidez. Se suma a otras como la renovación integral de la zona de juegos del Parque de Arriba o la realizada en el llamado Parque de la Memoria.
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