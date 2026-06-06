Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fallecido en SalinasAccidente en PalenciaDictamen de CerredoRedada en SieroVuelos Asturias-MadridPrimer bonito rulado en AvilésFallecido Cangas de Onís
instagramlinkedin

"Va por ti Kike", la emocionada dedicatoria de los pilotos del Rallysprint Villa de Grado Benfer en la ceremonia de salida de la competición deportiva

Un centenar de vehículos participan en la prueba moscona

"Siempre con nosotros", el sentido homenaje de los pilotos en Grado a un compañero fallecido

"Siempre con nosotros", el sentido homenaje de los pilotos en Grado a un compañero fallecido

Paula Tamargo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Paula Tamargo

Paula Tamargo

Grado

"Va por ti Kike" o "Hoy corremos todos. Kike siempre con nosotros". Son algunas de las dedicatorias que podían leerse en letras grandes adhesivas sobre la parte trasera de vehículos que este viernes por la tarde participaron en Grado en la ceremonia de salida Rallysprint Villa de Grado Benfer.

Esta novena edición de la cita homenajea a Enrique Fernández Fernández, "Kike", joven fallecido el año pasado a los 33 años y muy vinculado a la escudería moscona organizadora de este evento deportivo. En esta ocasión participan un centenar de pilotos procedentes de Asturias, Galicia y Castilla y León.

Noticias relacionadas

La escudería Villa de Grado impulsa esta iniciativa con gran éxito de participación y público y que se desarrolla este sábado. La competición cuenta con un tramo totalmente renovado pasando por Fuejo, Bayo, La Tejera y Somines.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tragedia en la variante de Avilés: un fallecido y dos heridos tras un brutal choque entre dos coches
  2. ¿Tienes libre este domingo por la mañana? La playa de Rodiles busca voluntarios para combatir las plantas invasoras que alteran los ecosistemas
  3. Coronel Fernando Melero: 'Irán tiene lo que no tenemos en Occidente, paciencia estratégica, y está aprovechando sus capacidades híbridas para llevar ahora la iniciativa
  4. El BOE publica el adiós definitivo a una de las multas más polémicas en carretera: se acabaron las sanciones de 200 euros y ampliables hasta 500
  5. Reabre, con nuevos dueños, uno de los merenderos más conocidos de Gijón: 'Habrá menú, habrá carta y, por supuesto, tendremos parrilla
  6. En imágenes: así fue el grave accidente que se saldó con un fallecido en la variante de Avilés
  7. Adrián Alcántara, el joven fallecido en la variante de Avilés: mecánico de profesión, apasionado del motor y con un proyecto recién nacido en Muros de Nalón
  8. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la batidora de mano más potente y barata del mercado: domina sin esfuerzo las masas más pesadas y garantiza resultados perfectos

"Va por ti Kike", la emocionada dedicatoria de los pilotos del Rallysprint Villa de Grado Benfer en la ceremonia de salida de la competición deportiva

"Va por ti Kike", la emocionada dedicatoria de los pilotos del Rallysprint Villa de Grado Benfer en la ceremonia de salida de la competición deportiva

¿Por qué solo seis mujeres en el mundo pueden vestir de blanco ante el Papa León XIV?: las claves del vestido de la Reina Letizia para ver al Pontífice

"Siempre con nosotros", el sentido homenaje de los pilotos en Grado a un compañero fallecido

Las redes como base fundamental de la Asturias conectada: así fue la gran noche de los "telecos" asturianos en Oviedo

Las redes como base fundamental de la Asturias conectada: así fue la gran noche de los "telecos" asturianos en Oviedo

EN IMÁGENES: la VI Noche de las Telecomunicaciones en Oviedo

EN IMÁGENES: la VI Noche de las Telecomunicaciones en Oviedo

Tradición y simbolismo en el recibimiento a León XIV en Barajas

Tradición y simbolismo en el recibimiento a León XIV en Barajas
Tracking Pixel Contents