"Va por ti Kike", la emocionada dedicatoria de los pilotos del Rallysprint Villa de Grado Benfer en la ceremonia de salida de la competición deportiva
Un centenar de vehículos participan en la prueba moscona
"Va por ti Kike" o "Hoy corremos todos. Kike siempre con nosotros". Son algunas de las dedicatorias que podían leerse en letras grandes adhesivas sobre la parte trasera de vehículos que este viernes por la tarde participaron en Grado en la ceremonia de salida Rallysprint Villa de Grado Benfer.
Esta novena edición de la cita homenajea a Enrique Fernández Fernández, "Kike", joven fallecido el año pasado a los 33 años y muy vinculado a la escudería moscona organizadora de este evento deportivo. En esta ocasión participan un centenar de pilotos procedentes de Asturias, Galicia y Castilla y León.
La escudería Villa de Grado impulsa esta iniciativa con gran éxito de participación y público y que se desarrolla este sábado. La competición cuenta con un tramo totalmente renovado pasando por Fuejo, Bayo, La Tejera y Somines.
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